Стало известно, где на самом деле живет София Ротару и чем сейчас занимается (фото)

Певица Аурика Ротару рассказала, где во время большой войны живет ее старшая сестра, народная артистка София Ротару, которая не делала публичных заявлений о российском вторжении.

Об этом Аурика Михайловна рассказала в программе с "Наедине с гламуром" после выступления на шоу "Мой Music Hall" в Киеве.

Где сейчас София Ротару

"Она в Киеве, она в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я вообще — сад, огород", — сказала Ротару-младшая.

По словам певицы, возвращение на сцену до окончания войны ее сестра точно не планирует.

"Я не знаю. Я думаю, что во время войны она не вернется, а как закончится война, тогда. Посмотрим, не знаю", — заявила Аурика Ротару.

София Ротару Фото: instagram sofiarotaru.official

София Ротару молчит во время войны?

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года София Михайловна не делала никаких публичных заявлений относительно российского вторжения, но периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов, государственные и семейные праздники, поздравляя своих родных с днями рождения.

Аурика Ротару уже говорила, что старшая сестра живет в Киеве, несмотря на слухи в сети об Италии: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

В частности, народная артистка Украины 7 августа 2025 года отметила 78-й день рождения и показалась на улицах Киева.

