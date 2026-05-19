"Мы разные": Аурика Ротару отреагировала на сравнение со знаменитой сестрой (фото)

Украинская певица Аурика Ротару отреагировала на частые сравнения со старшей сестрой Софией.

Народная артистка пришла на интервью к Славе Демину.

Демин спросил, не надоело ли Аурике быть публичной "сестрой Софии Ротару".

"Нет. Почему? Это приятно. Я всегда, когда на концерт приезжаю какой-то там сборный, смотрю, как они собираются меня представить. Если там есть написано (сестра, — Ред.), я говорю: "Пожалуйста, вычеркните. Скажите просто: Ротару". Потому что больше ничего не надо говорить. Не надо там регалии какие-то, "народная артистка". Просто. Я люблю, когда меня просто объявляют", — сказала Ротару-младшая.

Также интервьюер спросил: популярность старшей сестры помогла или помешала Аурике.

"Когда я попала на профессиональную сцену, я попала случайно, скажем так. Потому что Лида (старшая сестра, — Ред.) уже работала в Черновицкой филармонии, в ансамбле "Черемоше". Я поехала послушать концерт и перед концертом наш музыкальный руководитель пригласил нас к роялю и попросил нас что-то спеть вместе. И мы с Лидой спели нашу первую песню Primavara. И на том же концерте нашли мне какую-то юбку, какую-то блузку. И я вышла на сцену. С Лидой спела. И так я попала в Черновицкую филармонию, на профессиональную сцену", — рассказала артистка.

Сестры Ротару Фото: YouTube

Аурика Ротару говорит, что это были первые шаги и они после того работали очень много.

"София тогда была уже очень известная певица. Многие приходили на концерт посмотреть, послушать, как мы поем. Нам приходилось очень много работать", — отметила артистка.

По словам Аурики, она не пыталась никогда добраться до уровня сестры.

"У нее свой уровень, у меня свой. Мы разные", — ответила она.

В частности, Аурика Ротару сказала, что у сестры сейчас все хорошо.

