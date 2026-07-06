У комика-военного Игоря Ласточкина есть родители и брат в РФ: что они говорят о войне

Известный украинский комик Игорь Ласточкин, который в 2025 году был мобилизован в ряды ВСУ, показал свою повседневную жизнь на передовой и откровенно рассказал о своих родных в России. Сейчас артист командует взводом аэроразведки в Донецкой области, в то время как общение с отцом и братом в РФ практически прекратилось.

Сегодня бывший шоумен Игорь Ласточкин защищает Украину на самом горячем Донецком направлении в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Главная задача его подразделения — выявлять технику и живую силу противника ещё на подступах к украинским позициям с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Игорь Ласточкин рассказал о своих родителях в РФ Фото: YouTube

"В первую очередь — нейтрализация тех средств, которые обстреливают передовые позиции. Например, видим машину и начинаем за ней наблюдать, фиксируем координаты, говорим: "Сюда заехало и что-то разгружает". Все, туда вылетает несколько боевых единиц и помогают "разгрузить" полностью до основания", — рассказал Ласточкин в комментарии для ТСН.

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Сложный разговор с семьёй в РФ

Наряду с рассказами о службе военнослужащий затронул болезненную тему отношений с ближайшими родственниками, которые до сих пор остаются в России. Полномасштабное вторжение фактически разрушило семейные узы, поскольку отец и брат не смогли четко осудить российскую агрессию. На прямые и откровенные вопросы сына и брата о войне и путинском режиме с той стороны границы они так и не смогли дать конкретного ответа.

Несмотря на глубокую обиду, Ласточкин старается сохранять объективность и не приравнивает своих родных к оккупантам, которые с оружием в руках пересекли украинскую границу. Для него главным ориентиром остаётся то, что его близкие, насколько ему известно, по крайней мере лично не участвуют в войне и не помогают армии захватчиков.

"У меня там ближайшие родственники — отец, брат. Они не воюют, я надеюсь. Возможно, даже не помогают оккупационной армии. Поэтому я не отношу их к тем самым п***рям, которые пересекли границу с Украиной. Я прямо переспрашивал: "Путин х**ло?" Там нет прямого ответа", — поделился артист.

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