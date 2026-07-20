Жену Федорова критикуют за "ревность" к другим женщинам на фоне протестов (фото)
Супруга бывшего министра обороны Михаила Федорова на фоне протестов против его отставки резко высказалась о женщинах, которые переходят границы.
Впрочем, многие украинки восприняли это на свой счет, подчеркнув, что их в первую очередь интересует профессионализм Михаила, а не он как мужчина.
Жену Федорова критикуют в сети
"Если честно, мне очень странно видеть такие сообщения именно сейчас. Мне совершенно не интересны ни вы, ни ваш муж как мужчина. Я, как и тысячи других людей, выходила не ради личности, а ради принципов. После ваших постов создается впечатление, что внимание смещается с главной темы на вас. Даже если это не было вашим намерением, эффект именно такой. И именно это сейчас больше всего огорчает. Мы выходили не ради этого. Мы выходили за Украину", — написала пользовательница сети под ником natalihevko.
Она добавила, что если и были единичные неуместные комментарии — это неприятно, но они не должны становиться главной темой, когда страна обсуждает гораздо более важные вопросы.
А в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Кто-то поддержал слова автора поста, а кто-то встал на сторону Анастасии:
- "Мне странно, что жена не опубликовала ни одного поста в поддержку мужа".
- "Честно говоря, не понимаю, почему пост о конкретных проявлениях неадекватного поведения некоторые дамы приняли на свой счет и начали рассказывать о том, что Анастасия против всех митингующих женщин".
- "С какими закрытыми глазами нужно читать пост Федоровой, чтобы так его интерпретировать и обидеться, будто она указывает именно на вас".
- "Для меня пост жены Михаила Федорова выглядит как нож в спину её мужу. В то время как тысячи людей защищают его на митингах. В тот момент, когда ему, как обычному нормальному человеку, нужна поддержка близких, он получает этот странный пост с матом, овуляцией и эйфорией. Честно говоря, до того как её пост разлетелся по просторам интернета, я даже не представляла, как выглядит жена министра и их семейные фото".
- "Вообще непонятный пост от этой дамы, ведь большинство населения Украины не идеализирует её мужа, а лишь поддерживает его идеи".
Что написала Федорова
Дизайнер Анастасия Федорова, после того как несколько дней подряд вся страна пристально следила за ее мужем, призналась, что ей уже просто страшно.
"Нет, не за мужа. У него сил и амбиций хватит на всех, кому их не хватает. За него я не переживаю. У него точно всё будет хорошо, слава Богу. Речь здесь вообще не о нём. Мне страшно из-за этого психоза. Страшно жить в стране, где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойной защиты справедливости, а начинают строить больной культ личности", — написала женщина.
Она рассказала, что их семейные видео используют в своих фантазиях в личных аккаунтах, представляя себя на месте жены.
"Нет, девчонки. Вы не шутите. Вы выросли с х**овыми ценностями. И это бля**ство. Неуважение к семье человека, которого вы поддерживаете и чьей аватаркой гордитесь в треде. Я очень хочу жить в стране, которая борется за свои права… Но ещё больше — в стране, где царит адекватность, а не массовая эйфория. Где президента выбирают не пубертатом и овуляцией за сутки в соцсетях", — написала жена бывшего министра обороны.
Реакция на критику
После волны возмущения она добавила, что в посте не было ни слова ни о преуменьшении важности протеста, ни о людях, борющихся за справедливость.
"Я писала об очень конкретной проблеме — о людях, которые перешли все границы здравого смысла и личных границ моих и моей семьи. И да, я имею полное право отстаивать эти границы. С уважением, ваша курица, поджаренная ревностью", — иронично добавила Анастасия.
Напомним, Фокус ранее также писал:
- Жена Михаила Федорова, которая на протяжении многих лет сознательно дистанцировалась от статуса "жены чиновника", оказалась в центре общественного внимания как самостоятельная бизнес-леди и дизайнер.
- Знакомая бывшего министра обороны Украины показала, как тот выглядел в 2013 году.
Кроме того, Анастасия Федорова обратилась к подписчикам с просьбой не воспринимать её личную страницу как источник политических сигналов.