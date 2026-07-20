Жену Федорова критикуют за "ревность" к другим женщинам на фоне протестов (фото)

Супруга бывшего министра обороны Михаила Федорова на фоне протестов против его отставки резко высказалась о женщинах, которые переходят границы.

Впрочем, многие украинки восприняли это на свой счет, подчеркнув, что их в первую очередь интересует профессионализм Михаила, а не он как мужчина.

Жену Федорова критикуют в сети

"Если честно, мне очень странно видеть такие сообщения именно сейчас. Мне совершенно не интересны ни вы, ни ваш муж как мужчина. Я, как и тысячи других людей, выходила не ради личности, а ради принципов. После ваших постов создается впечатление, что внимание смещается с главной темы на вас. Даже если это не было вашим намерением, эффект именно такой. И именно это сейчас больше всего огорчает. Мы выходили не ради этого. Мы выходили за Украину", — написала пользовательница сети под ником natalihevko.

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Она добавила, что если и были единичные неуместные комментарии — это неприятно, но они не должны становиться главной темой, когда страна обсуждает гораздо более важные вопросы.

А в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Кто-то поддержал слова автора поста, а кто-то встал на сторону Анастасии:

"Мне странно, что жена не опубликовала ни одного поста в поддержку мужа".

"Честно говоря, не понимаю, почему пост о конкретных проявлениях неадекватного поведения некоторые дамы приняли на свой счет и начали рассказывать о том, что Анастасия против всех митингующих женщин".

"С какими закрытыми глазами нужно читать пост Федоровой, чтобы так его интерпретировать и обидеться, будто она указывает именно на вас".

"Для меня пост жены Михаила Федорова выглядит как нож в спину её мужу. В то время как тысячи людей защищают его на митингах. В тот момент, когда ему, как обычному нормальному человеку, нужна поддержка близких, он получает этот странный пост с матом, овуляцией и эйфорией. Честно говоря, до того как её пост разлетелся по просторам интернета, я даже не представляла, как выглядит жена министра и их семейные фото".

"Вообще непонятный пост от этой дамы, ведь большинство населения Украины не идеализирует её мужа, а лишь поддерживает его идеи".

Анастасия Федорова Фото: Instagram

Что написала Федорова

Дизайнер Анастасия Федорова, после того как несколько дней подряд вся страна пристально следила за ее мужем, призналась, что ей уже просто страшно.

"Нет, не за мужа. У него сил и амбиций хватит на всех, кому их не хватает. За него я не переживаю. У него точно всё будет хорошо, слава Богу. Речь здесь вообще не о нём. Мне страшно из-за этого психоза. Страшно жить в стране, где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойной защиты справедливости, а начинают строить больной культ личности", — написала женщина.

Она рассказала, что их семейные видео используют в своих фантазиях в личных аккаунтах, представляя себя на месте жены.

"Нет, девчонки. Вы не шутите. Вы выросли с х**овыми ценностями. И это бля**ство. Неуважение к семье человека, которого вы поддерживаете и чьей аватаркой гордитесь в треде. Я очень хочу жить в стране, которая борется за свои права… Но ещё больше — в стране, где царит адекватность, а не массовая эйфория. Где президента выбирают не пубертатом и овуляцией за сутки в соцсетях", — написала жена бывшего министра обороны.

Анастасия Федорова Фото: Instagram

Реакция на критику

После волны возмущения она добавила, что в посте не было ни слова ни о преуменьшении важности протеста, ни о людях, борющихся за справедливость.

"Я писала об очень конкретной проблеме — о людях, которые перешли все границы здравого смысла и личных границ моих и моей семьи. И да, я имею полное право отстаивать эти границы. С уважением, ваша курица, поджаренная ревностью", — иронично добавила Анастасия.

Напомним, Фокус ранее также писал:

Жена Михаила Федорова, которая на протяжении многих лет сознательно дистанцировалась от статуса "жены чиновника", оказалась в центре общественного внимания как самостоятельная бизнес-леди и дизайнер.

Знакомая бывшего министра обороны Украины показала, как тот выглядел в 2013 году.

Кроме того, Анастасия Федорова обратилась к подписчикам с просьбой не воспринимать её личную страницу как источник политических сигналов.