Дружину Федорова критикують за "ревнощі" до інших жінок на тлі протестів (фото)

Дружина колишнього міністра оборони Михайла Федорова на фоні протестів проти його відставки різко висловилася про жінок, які переходять межі.

Втім, багато українок сприйняли це на свій рахунок, наголосивши, що їх у першу чергу цікавить фаховість Михайла, а не він як чоловік.

Дружину Федорова критикують у мережі

"Якщо чесно, мені дуже дивно бачити такі дописи саме зараз. Мені абсолютно не цікаві ні ви, ні ваш чоловік як чоловік. Я, як і тисячі інших людей, виходила не за особистість, а за принципи. Після ваших дописів складається враження, що увага зміщується з головної теми на вас. Навіть якщо це не було вашим наміром, ефект саме такий. І саме це зараз найбільше засмучує. Ми виходили не заради цього. Ми виходили за Україну", — написала користувачка мережі під ніком natalihevko.

Відео дня

Вона додала, що якщо і були поодинокі недоречні коментарі — це неприємно, але вони не повинні ставати головною темою, коли країна обговорює значно важливіші речі.

А в коментарях розгорілася палка дискусія. Хтось підтримав слова авторки допису, а хтось став на бік Анастасії:

"Мені дивно, що дружина не виклила жодного поста на підтримку чоловіка".

"В душі не розумію, чому допис про конкретні прояви неадекватної поведінки деякі пані прийняли на свій бік і почали розповідати про те, що Анастасія проти всіх жінок, які мітингують".

"З наскільки заплющеними очима потрібно читати пост Федорової, щоб так його інтерпретувати і образитися, наче вона вказує саме на вас".

"Для мене допис дружини Михайла Федорова виглядає, як ніж у спину її чоловіку. Поки тисячі людей його відстоюють на мітингах. В момент, коли йому, як звичайній нормальній людині, потрібна підтримка близьких, він отримує цей дивний допис з матюками, овуляцією і ейфорією. Чесно кажучи, до того як на просторах інтернету розлетівся її пост, навіть уявлення не мала, як виглядає дружина міністра і їхні сімейні фото".

"Взагалі не зрозумілий допис від пані, бо більшість населення України не ідеалізує її чоловіка, а лише підтримує його ідеї".

Анастасія Федорова Фото: Instagram

Що написала Федорова

Дизайнерка Анастасія Федорова після кількох днів пильної уваги всієї країни до персони її чоловіка зізналася, що їй уже просто страшно.

"Ні, не за чоловіка. У нього сил та амбіцій вистачить за всіх, кому їх бракує. За нього я не хвилююся. У нього точно все буде добре, слава Богу. Тут не про нього взагалі. Мені страшно від психозу. Страшно жити в країні, де люди не можуть зупинитися на етапі вдячності за результат та гідного відстоювання справедливості й починають будувати хворий культ особистості", — написала жінка.

Вона розповіла, що їхні сімейні відео використовують у власних фантазіях в особистих акаунтах, підставляючи себе на місце дружини.

"Ні, дівчата. Ви не жартуєте. Ви виросли з ху**вими цінностями. І це бля**тво. Неповага до сім’ї людини, яку ви підтримуєте і шапкою профілю якої пишаєтесь в тред. Я дуже хочу жити в країні, яка бореться за свої права… Але ще більше — у країні, де є адекватність, а не масова ейфорія. Де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах", — написала дружина колишнього міністра оборони.

Анастасія Федорова Фото: Instagram

Реакція на критику

Після хвилі обурення вона додала, що в пості не було жодного слова ні про знецінення важливості протесту, ні про людей, які борються за справедливість.

"Я писала про дуже конкретну проблему — про людей, які перейшли всі межі здорового глузду та особистих кордонів моїх і моєї сім’ї. І так, я маю повне право ці кордони відстоювати. З повагою, ваша недолуга курка, підсмажена ревнощами", — додала іронічно Анастасія.

Нагадаємо, Фокус раніше також писав:

Дружина Михайла Федорова, яка роками свідомо дистанціювалася від статусу "дружини чиновника", опинилася в центрі суспільних обговорень як самостійна бізнесвумен та дизайнерка.

Знайома колишнього міністра оборони України показала, як той виглядав у 2013 році.

Крім того, Анастасія Федорова звернулася до підписників з проханням не сприймати її особисту сторінку як джерело політичних сигналів.