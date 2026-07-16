Знайома Федорова показала його архівне фото: "Вже тоді красивим був"
Знайома колишнього міністра оборони України Михайла Федорова показала, як той виглядав у 2013 році.
Українка на імʼя Настя Грищенко була рада, що її знайомий став одним міністром, а потім — другим. У Threads вона показала архівне фото.
Як Федоров виглядав у юності
Жінка сподівається, що Михайло надалі виконуватиме свою роботу на посаді міністра оборони.
"Знаю Михайла Федорова ще зі студентських років. Ми вчились в одному університеті, перетинались на проєктах. Була дуже рада дізнатись, що він став Міністром. Спочатку Мінцифри, далі в обороні. Сподіваюсь, сюр закінчиться і людина зможе далі виконувати свою роботу. І бути там, де йому і місце. Фото з далекого 2013", — написала Настя Грищенко.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі висловили теплі слова та компліменти в бік ексміністра:
- "Він вже тоді красивим був".
- "Не загубіть. Це для історії. Стане у нагоді, а може у самого Михайла немає".
- "Ох він і тоді був красавчиком".
- "Яке фото".
- "Який модник!"
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Зірки активно висловлюються проти відставки ефективного міністра, за якого почалися серйозні зміни в ході війни.
- Дружина Михайла Федорова звернулася до підписників з проханням не сприймати її особисту сторінку як джерело політичних сигналів.
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