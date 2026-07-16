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Стиль життя Відставка Михайла Федорова

Знайома Федорова показала його архівне фото: "Вже тоді красивим був"

знайома Михайла Федорова зробила заяву
Михайло Федоров | Фото: Facebook / Михайло Федоров

Знайома колишнього міністра оборони України Михайла Федорова показала, як той виглядав у 2013 році.

Українка на імʼя Настя Грищенко була рада, що її знайомий став одним міністром, а потім — другим. У Threads вона показала архівне фото.

Як Федоров виглядав у юності

Жінка сподівається, що Михайло надалі виконуватиме свою роботу на посаді міністра оборони.

"Знаю Михайла Федорова ще зі студентських років. Ми вчились в одному університеті, перетинались на проєктах. Була дуже рада дізнатись, що він став Міністром. Спочатку Мінцифри, далі в обороні. Сподіваюсь, сюр закінчиться і людина зможе далі виконувати свою роботу. І бути там, де йому і місце. Фото з далекого 2013", — написала Настя Грищенко.

федоров
Михайло Федоров в юності
Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі висловили теплі слова та компліменти в бік ексміністра:

Відео дня
  • "Він вже тоді красивим був".
  • "Не загубіть. Це для історії. Стане у нагоді, а може у самого Михайла немає".
  • "Ох він і тоді був красавчиком".
  • "Яке фото".
  • "Який модник!"

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