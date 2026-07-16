Знакомая Федорова показала его архивное фото: "Уже тогда был красавцем"

Знакомая бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова показала, как он выглядел в 2013 году.

Украинка по имени Настя Грищенко была рада, что её знакомый стал сначала одним министром, а затем — другим. В Threads она опубликовала архивное фото.

Как выглядел Федоров в юности

Женщина надеется, что Михаил и впредь будет выполнять свои обязанности на посту министра обороны.

"Знаю Михаила Федорова ещё со студенческих лет. Мы учились в одном университете, пересекались на проектах. Была очень рада узнать, что он стал министром. Сначала в Минцифры, потом в Министерстве обороны. Надеюсь, этот сюр закончится и человек сможет дальше выполнять свою работу. И быть там, где ему и место. Фото из далекого 2013 года", — написала Настя Грищенко.

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Михаил Федоров в юности Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях пользователи сети высказали теплые слова и комплименты в адрес экс-министра:

"Он и тогда был красавцем".

"Не потеряйте. Это для истории. Пригодится, а может, у самого Михаила нет".

"Ох, он и тогда был красавчиком".

"Какая фотография".

"Какой модник!"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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