"Верните Федорова": жена Усика поддержала протестующих

Супруга известного украинского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, Екатерина выразила слова поддержки протестующим, выступившим против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Отдельно Екатерина Усик отметила работу Федорова на посту главы Минобороны. Соответствующие заявления она опубликовала в своих историях в Instagram.

Она репостнула пост самого Федорова, в котором тот сообщает о том, что уходит из министерства обороны, добавив комментарий: "Жаль. Может, что-то изменится!!! Его работа очень ценна".

Сторис Екатерины Усик Фото: Скриншот

Впоследствии она репостнула ещё ряд постов в поддержку Федорова.

Утром она выложила в сторис видео с протестующими, вышедшими на улицы украинских городов в поддержку Федорова. Под одним из репостов Усик написала: "Верните Федорова".

Сторис Екатерины Усик Фото: Скриншот

Её муж, Александр Усик, пока не прокомментировал ни отставку Федорова, ни протесты, проходящие в украинских городах.

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Отставка Федорова — что известно

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.

Кроме того, президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа" сообщил, что планирует выдвинуть кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны Украины.

Ранее СМИ сообщали, что между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским якобы возникли разногласия по поводу ведения войны. Также сообщалось, что после возможного перехода Игоря Клименко в Министерство обороны Министерство внутренних дел может возглавить Иван Выговский.

После отставки Федорова об уходе заявили и советники министра обороны. В частности, о своём уходе сообщили волонтёр Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов ("Флеш").