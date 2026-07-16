"Поверніть Федорова": дружина Усика підтримала протестувальників

Дружина відомого українського боксера, колишнього абсолюнтого чемпіона світу у двох вагових категоріях Олександра Усика Катерина висловила слова підтримки протестувальниками, які вийшли проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Окремо Катерина Усик відзначила роботу Федорова на посаді очільника Міноборони. Відповідні заяви вона опублікувала у своїх історіях в Instagram.

Вона репостнула пост самого Федорова, де той повідомляє про те, що залишає міністерство оборони, додавши коментар: "Шкода. Може щось зміниться!!! Його праця дуже цінна".

Сторіс Катерини Усик Фото: Скриншот

Згодом вона репостнула ще низку дописів на підтримку Федорова.

Зранку вона виклала в сторіс відео з протестувальниками, які вийшли на вулиці українських міст на підтримку Федорова. Під одним з репостів Усик написала "Поверніть Федорова".

Сторіс Катерини Усик Фото: Скриншот

Її чоловік, Олександр Усик, наразі не коментував ані відставку Федорова, ані протести, що відбуваються в українських містах.

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Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомляли, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.

Також президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" повідомив, що планує внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським нібито виникли розбіжності щодо ведення війни. Також повідомлялося, що після можливого переходу Ігоря Клименка до Міністерства оборони Міністерство внутрішніх справ може очолити Іван Виговський.

Після відставки Федорова про звільнення заявили й радники міністра оборони. Зокрема, про свій відхід повідомили волонтер Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов ("Флеш").