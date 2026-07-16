Громкая отставка Федорова: что известно о его жене, которая всегда отказывалась быть его "тенью" (фото)

На фоне громкой отставки Михаила Федорова и массовых протестов в стране внимание общества приковано не только к политическим перестановкам, но и к семье чиновника. Его 35-летняя жена Анастасия Федорова, которая годами сознательно дистанцировалась от статуса "жены чиновника", вновь оказалась в центре общественных обсуждений как самостоятельная бизнесвумен и дизайнер.

Анастасия родом из Запорожья, где окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета — именно там она и познакомилась со своим будущим мужем. Несмотря на то, что её имя часто связывают исключительно с политической карьерой мужа, она всегда упорно работала над собственной самореализацией. "Фокус" рассказывает подробнее о спутнице жизни Михаила Федорова.

Жена Михаила Федорова — Анастасия Фото: Instagram

Что известно об Анастасии Федоровой

Свою профессиональную карьеру Анастасия начинала в качестве преподавателя английского языка для IT-специалистов. Однако после переезда в столицу она решила воплотить давнюю мечту и основала бренд женской одежды COVER. Это дело быстро вышло за пределы региона, и впоследствии одежда её бренда приобрела популярность не только в Украине, но и далеко за её пределами.

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Запуск бизнеса сопровождался серьезными трудностями, ведь он пришелся на период пандемии, а вскоре после презентации первой летней коллекции началось полномасштабное вторжение России. Из-за боевых действий команде пришлось временно приостановить работу, однако бренд продемонстрировал устойчивость и полностью возобновил свою деятельность сразу после освобождения Киевской области.

Любовь из общежития

История отношений Михаила и Анастасии началась ещё в студенческие годы в университетском общежитии. Сначала они просто дружили, а в 2015 году официально поженились. Через два года у супругов родилась дочь Мария. Анастасия всегда подчеркивала, что секрет их крепкого брака заключается во взаимной поддержке и умении проходить все жизненные этапы вместе.

Семья Михаила Федорова Фото: Instagram

В то же время дизайнер никогда не скрывала, что публичность и статус супруги высокопоставленного чиновника не были для неё комфортными. На фоне нынешних событий и общественного давления её прошлые заявления звучат особенно символично. Она неоднократно подчеркивала, что не является "ролью, функцией или производной от чьих-то решений", а представляет собой абсолютно автономную личность, которая самостоятельно строит карьеру и несет ответственность за собственные результаты.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Анастасия Федорова обратилась к подписчикам с просьбой не воспринимать её личную страницу как источник политических сигналов. Она хочет сохранить личные границы и пока не готова публично обсуждать семейные темы в политическом контексте.

Знакомая бывшего министра обороны Украины показала, как он выглядел в 2013 году.

Кроме того, украинцы осудили метафору Кацурина об отставке Федорова.