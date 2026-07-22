Кто такая Юлия Драпатая, супруга нового главнокомандующего ВСУ (фото)

22 июля новым главнокомандующим ВСУ официально стал Михаил Драпатый после отставки Александра Сырского. Хотя в сети много информации о его военных заслугах, о семье генерал-майора известно мало.

Если жена Михаила Федорова довольно активна в соцсетях, то Юлия Драпатая предпочитает приватность. Фокус рассказывает, что известно об избраннице Михаила Драпатого.

Семья Михаила Драпатого

Впервые семью воина украинцы смогли увидеть в 2014 году в репортаже телеканала СТБ. Тогда Драпатый командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады в зоне АТО и вывел из "котла" под обстрелом россиян 260 украинских военных.

Во время съемок мужчина держал на руках своего маленького сына Ивана, который обнимал папу и говорил ему, как сильно его любит.

Юлия Драпатая тем временем рассказывала, что очень переживала за мужа и представляла, что находится рядом с ним.

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Сейчас в семье есть ещё дочь Анна. И дети, и их мама ведут довольно закрытый образ жизни. Известно, что Иван побеждал на различных школьных конкурсах и рассказывал о боевом пути своего отца.

Михаил Драпатый с семьей Фото: СТБ

Михаил Драпатый с сыном Иваном Фото: СТБ

В том же репортаже Юлия также призналась, что муж после выхода очень сильно захотел борща.

Юлия Драпатая Фото: СТБ

Кто такая Юлия Драпатая

Жена Михаила Васильевича занимается творческой деятельностью. Она училась в КЗВО "Винницкая академия непрерывного образования" и работает преподавателем в Белоцерковской школе искусств № 5 имени Сергея Томащука. Более того, Юлия Драпата выступает в ансамбле бандуристов-преподавателей "Александрия".

В соцсетях она не слишком активна. Часто делает репосты Белоцерковской школы искусств.

Юлия Драпата выступает в ансамбле бандуристов (первая слева) Фото: соцсети

Судя по её странице в Facebook, слушает Ирину Федишин и другую украинскую музыку.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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