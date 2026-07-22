Хто така Юлія Драпата, дружина нового головнокомандувача ЗСУ (фото)

22 липня новим головнокомандувачем ЗСУ офіційно став Михайло Драпатий після відставки Олександра Сирського. Хоча про його військові заслуги багато інформації в мережі, про родину генерал-майора відомо мало.

Якщо дружина Михайла Федорова доволі активна в соцмережах, Юлія Драпата обирає приватність. Фокус розповідає, що відомо про обраницю Михайла Драпатого.

Родина Михайла Драпатого

Уперше родину воїна українці змогли побачити у 2014 році в сюжеті СТБ. Тоді Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади в зоні АТО та вивів з "котла" під обстрілом росіян 260 українських військових.

Під час зйомок чоловік тримав на руках маленького сина Івана, який обіймав тата та казав йому, як сильно любить.

Юлія Драпата тим часом розповідала, що дуже хвилювалася за чоловіка та уявляла, що перебуває поруч з ним.

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Наразі в родині є ще донечка Анна. І діти, і їхня мама доволі непублічні. Відомо, що Іван перемагав на різних конкурсах у школі, розповідав про бойовий шлях свого батька.

Михайло Драпатий з родиною Фото: СТБ

Михайло Драпатий із сином Іваном Фото: СТБ

У тому ж сюжеті Юлія також зізналася, що чоловік після виходу з оточення дуже сильно захотів борщу.

Юлія Драпата Фото: СТБ

Хто така Юлія Драпата

Дружина Михайла Васильовича має творчу професію. Вона навчалася в КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та працює викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5 імені Сергія Томащука. Ба більше, Юлія Драпата виступає в ансамблі бандуристів-викладачів "Олександрія".

У соцмережах вона доволі неактивна. Часто робить репости Білоцерківської школи мистецтв.

Юлія Драпата виступає в ансамблі бандуристів (перша зліва) Фото: соцмережі

Судячи з її Facebook, слухає Ірину Федишин та іншу українську музику.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Знайома колишнього міністра оборони України показала, як той виглядав у 2013 році.

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