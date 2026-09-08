Потап вперше розказав росіянам, як втік з України в 2022 році

Продюсер та співак Потап вперше публічно пояснив механізм своїх виїздів з України після початку повномасштабного вторгнення.

45-річний Потап (Олексій Потапенко) у розмові з російською журналісткою Катериною Гордєєвою розповів, що щоразу перетинав кордон офіційно – за документами від різних міністерств чи компаній, які оформлювали поїздки як благодійні місії. Ця тема викликає підвищений інтерес, адже питання виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час війни залишається одним із найчутливіших у суспільстві.

Кожен виїзд окрема "легенда"

За словами Потапа, універсальної схеми не було: кожного разу мета поїздки визначала, від якого відомства оформлювалися документи. Якщо це були зйомки, прямий ефір, благодійний марафон чи, наприклад, аукціон у Чикаго – папери могли подавати або від Міністерства культури, або від Міністерства оборони, або через компанію-посередника, яка вже сама зверталася до потрібного відомства.

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"Я дуже задовбався, чесно кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і одразу думаєш, як звідти виїхати. Лише документально. Ти не хочеш навіть виїжджати звідти, бо це цікаво", – зазначає Олексій Потапенко.

Стояв у заторах, як всі

Окремо Потап описав сам процес перетину кордону – через Будапешт, Кишинів або Варшаву. Дипломатичного паспорта в нього немає, тож у заторах він стоїть, як усі.

"У пробці дізнаються прикордонники, що їде Потап, я виходжу – з усіма фотографують. Поляки половина мене знають, українці всі починають десь пропускати, допомагати. Ну, трохи втомлюєшся від цього: ось довгі переїзди, складно виїхати туди-назад, така несвобода в цьому плані. А робота перебуває за кордоном, тому, звісно, мене тягне – тягне побути там, де я заробляю копійку", – додає Олексій.

Артист визнав, що такий режим – постійні довгі переїзди, невизначеність із перетином кордону і, за його словами, певна "несвобода" – його виснажує.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:

Віктор Розовий гостро висміяв публічну позицію та поведінку Потапа за кордоном.

Електронна петиція з вимогою позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" зібрала необхідну кількість голосів усього за кілька днів.

Тим часом Андрій Хливнюк заявив про готовність відмовитися від звання "Заслужений артист України", згадавши при цьому Потапа.