"Ми про це не знали": психіатр висловився про кісту від мови у Насті Каменських
Співачка пояснила свій перехід на російську мову нібито медичними причинами. За її словами, спілкування українською спровокувало в неї утворення кісти на голосових зв'язках. Заява миттєво розлетілася мережею та обурила лікарів.
Психіатр і невролог вищої категорії Євген Скрипник, який так себе називає в соцмережах, розкритикував Настю Каменських та розповів, що насправді стоїть за поняттям психосоматики.
Фрагмент інтерв'ю, у якому Каменських озвучила свою версію подій, спричинив хвилю обговорень в українському сегменті соцмереж. На цю заяву відреагував відомий прихильник доказової медицини Євген Скрипник – на своїй сторінці в ТікТок він не приховував сарказму.
"Багато хто бачив це інтерв'ю Насті Каменських, де вона сказала, що українська мова викликає в неї кісту, і вона була змушена перейти на "російський язык". Такий новий метод лікування кіст – ми про це не знали, а вона знає", – з іронією зазначив медик.
Як працює психосоматика
Лікар підкреслив: стрес і психоемоційний стан справді можуть впливати на здоров'я, проте зв'язок цей набагато складніший, ніж намагається показати співачка. За словами Скрипника, хронічний стрес і нервове напруження здатні провокувати або посилювати перебіг цілком конкретних захворювань.
Зокрема, йдеться про серцево-судинну систему – стрес входить до основних чинників розвитку гіпертонії, стенокардії та інфаркту міокарда, а також шлунково-кишковий тракт – психоемоційні перевантаження можуть сприяти виникненню виразкової хвороби шлунку.
Мова та кіста
Головний акцент лікар зробив на тому, що поява новоутворень, включно з кістами чи онкологічними процесами, ніяк не залежить від того, якою мовою розмовляє людина. За його словами, такі утворення виникають унаслідок абсолютно інших патологічних процесів у тканинах – психосоматика тут ні до чого.
"На жаль, розумна жінка, а таке сказала… дурню. Будьте здорові", – резюмував психіатр.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:
- Потап уперше публічно розповів російській аудиторії про обставини, за яких покинув Україну в 2022 році.
- Настя Каменських відверто зізналася, що не має можливості народити дитину.
Також раніше пара викликала обурення в мережі після публікації іронічного відео у соцмережах, де артисти порушили тему мови та "свободи" – і одразу опинилися під шквалом критики користувачів.