"Мы об этом не знали": психиатр высказался о кисте от языка у Насти Каменских

Певица объяснила свой переход на русский язык якобы медицинскими причинами. По её словам, общение на украинском языке привело к образованию кисты на голосовых связках. Это заявление мгновенно разлетелось по сети и возмутило врачей.

Психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник, который так себя называет в соцсетях, раскритиковал Настю Каменских и рассказал, что на самом деле стоит за понятием "психосоматика".

Фрагмент интервью, в котором Каменских изложила свою версию событий, вызвал волну обсуждений в украинском сегменте социальных сетей. На это заявление отреагировал известный сторонник доказательной медицины Евгений Скрипник – на своей странице в TikTok он не скрывал сарказма.

"Многие видели это интервью Насти Каменских, в котором она сказала, что украинский язык вызывает у неё кисту, и она была вынуждена перейти на русский язык. Такой новый метод лечения кист – мы об этом не знали, а она знает", – с иронией отметил медик.

Відео дня

Как работает психосоматика

Врач подчеркнул: стресс и психоэмоциональное состояние действительно могут влиять на здоровье, однако эта связь гораздо сложнее, чем пытается показать певица. По словам Скрипника, хронический стресс и нервное напряжение способны провоцировать или усугублять течение вполне конкретных заболеваний.

Потап и Настя Каменских с флагом Фото: Instagram

В частности, речь идет о сердечно-сосудистой системе – стресс входит в число основных факторов развития гипертонии, стенокардии и инфаркта миокарда, а также желудочно-кишечный тракт – психоэмоциональные перегрузки могут способствовать возникновению язвенной болезни желудка.

Речь и киста

Врач сделал основной акцент на том, что появление новообразований, включая кисты или онкологические процессы, никак не зависит от того, на каком языке говорит человек. По его словам, такие образования возникают в результате совершенно других патологических процессов в тканях – психосоматика здесь ни при чём.

"К сожалению, разумная женщина, а такое сказала… глупость. Будьте здоровы", – подытожил психиатр.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Потап впервые публично рассказал российской аудитории об обстоятельствах, при которых он покинул Украину в 2022 году.

Настя Каменских откровенно призналась, что не может родить ребенка.

Кроме того, ранее эта пара вызвала возмущение в сети после публикации ироничного видео в соцсетях, в котором артисты затронули тему языка и "свободы" – и сразу же оказались под шквалом критики со стороны пользователей.