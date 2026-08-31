Настя Каменских сделала громкое заявление о событиях в Украине: "Родина отвернулась от нас"

Певица Настя Каменских выпустила нашумевшее видеообращение, в котором объяснила, почему использует русский язык, и заявила, что больше "не поддерживает то, что происходит в Украине".

Артистка подчеркнула, что отказывается от "ура-патриотизма", реагируя на волну критики после скандального видео с Потапом, в котором они высмеяли языковой вопрос.

Певица подчеркнула, что они с Потапом с первых дней полномасштабного вторжения четко называли Россию агрессором и собирали миллионы долларов в поддержку Украины, однако сейчас она отказывается от демонстративных действий.

"Я не хочу заниматься ура-патриотизмом, ходить в вышиванке и говорить о сильных, несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали", — заявила Каменских.

Отстаивая своё право общаться на русском языке, артистка отметила, что выросла в русскоязычном Киеве и считает, что язык не определяет человеческие качества или позицию.

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"Равнять всех по языковому признаку — это всё равно что дискриминировать по цвету кожи", — утверждает певица.

В заключение она добавила, что Потап и Настя никогда не отказывались от своей Родины, "и пусть даже Родина отказалась от нас", выразив надежду, что страна не бросит миллионы своих граждан.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

У Зеленского требуют лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины.

Потап заявил, что готов добровольно отказаться от звания "Заслуженного артиста Украины", если это действительно кому-то поможет, но предложил взамен присвоить ему звание "Народного артиста".

Кроме того, украинская продюсерша Елена Мозговая резко отреагировала на скандальное видео дуэта Потапа и Насти Каменских, в котором артисты иронизировали по поводу замечаний об использовании русского языка. Музыкальная деятельница не стеснялась в выражениях и публично выразила возмущение поведением исполнителей, которые в настоящее время находятся за границей.