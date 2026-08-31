Настя Каменських зробила гучну заяву про події в Україні: "Батьківщина відмовилась від нас"

Співачка Настя Каменських випустила резонансне відеозвернення, у якому пояснила використання російської мови та заявила, що більше "не підтримує те, що відбувається в Україні".

Артистка наголосила, що відмовляється від "ура-патріотизму", реагуючи на хвилю критики після скандального відео з Потапом, де вони висміяли мовне питання.

Виконавиця підкреслила, що вони з Потапом із перших днів повномасштабного вторгнення чітко називали Росію агресором і збирали мільйони доларів на підтримку України, проте зараз вона відмовляється від демонстративних дій.

"Я не хочу гратися в ура-патріотизм, ходити у вишиванці й говорити про потужних, незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не вмирали", — заявила Каменських.

Захищаючи своє право спілкуватися російською, артистка зазначила, що виросла в російськомовному Києві та вважає, що мова не визначає людські якості чи позицію.

Відео дня

"Рівняти всіх за мовною ознакою — це все одно, що дискримінувати за кольором шкіри", — стверджує співачка.

Наостанок вона додала, що Потап і Настя ніколи не відмовлялися від своєї Батьківщини, "і нехай навіть Батьківщина відмовилася від нас", висловивши сподівання, що країна не кидатиме мільйони своїх громадян.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Зеленського вимагають позбавити Потапа звання заслуженого артиста України.

Потап заявив, що готовий добровільно віддати звання "Заслужений артист України", якщо це справді комусь допоможе, але запропонував натомість надати йому звання "Народного артиста".

Крім того, українська продюсерка Олена Мозгова жорстко відреагувала на скандальне відео дуету Потапа та Насті Каменських, у якому артисти іронізували щодо зауважень про використання російської мови. Музична діячка не добирала слів і публічно обурилася поведінкою виконавців, які наразі перебувають за кордоном.