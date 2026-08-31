RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Настя Каменських зробила гучну заяву про події в Україні: "Батьківщина відмовилась від нас"

Настя Каменських зробила заяву про російську мову
Співачка Настя Каменських | Фото: kamenskux/instagram

Співачка Настя Каменських випустила резонансне відеозвернення, у якому пояснила використання російської мови та заявила, що більше "не підтримує те, що відбувається в Україні".

Артистка наголосила, що відмовляється від "ура-патріотизму", реагуючи на хвилю критики після скандального відео з Потапом, де вони висміяли мовне питання.

Виконавиця підкреслила, що вони з Потапом із перших днів повномасштабного вторгнення чітко називали Росію агресором і збирали мільйони доларів на підтримку України, проте зараз вона відмовляється від демонстративних дій.

"Я не хочу гратися в ура-патріотизм, ходити у вишиванці й говорити про потужних, незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не вмирали", — заявила Каменських.

Захищаючи своє право спілкуватися російською, артистка зазначила, що виросла в російськомовному Києві та вважає, що мова не визначає людські якості чи позицію.

Відео дня

"Рівняти всіх за мовною ознакою — це все одно, що дискримінувати за кольором шкіри", — стверджує співачка.

Наостанок вона додала, що Потап і Настя ніколи не відмовлялися від своєї Батьківщини, "і нехай навіть Батьківщина відмовилася від нас", висловивши сподівання, що країна не кидатиме мільйони своїх громадян.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська продюсерка Олена Мозгова жорстко відреагувала на скандальне відео дуету Потапа та Насті Каменських, у якому артисти іронізували щодо зауважень про використання російської мови. Музична діячка не добирала слів і публічно обурилася поведінкою виконавців, які наразі перебувають за кордоном.