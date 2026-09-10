После заявлений об украинском языке и кисте: Настю Каменских внесли в базу "Миротворец"
Украинскую певицу Настю Каменских внесли в базу сайта "Миротворец". Туда артистка попала после своих скандальных заявлений о проблемах со здоровьем, которые у нее возникли якобы из-за перехода на украинский язык.
Каменских попала в базу "Миротворец" вечером 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на самом сайте.
Согласно информации на портале, артистка попала в базу данных из-за того, что вела провокационную деятельность. Ее высказывания расценили как "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины. Также внесение в базу "Миротворца" аргументируется участием Каменских "в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине".
В досье на Каменских также упоминается, что в апреле 2022 года ей запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет из-за поддержки Украины и осуждения российского военного вторжения.
Что Настя Каменских сказала о кисте и языке
Поводом для внесения в список "Миротворец" стали предыдущие громкие заявления Анастасии. На днях в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой артистка объясняла, почему якобы была вынуждена перейти с украинского языка на русский. Певица заявила, что это был вынужденный шаг из-за определенных "проблем со здоровьем", а совет перейти на русский язык ей якобы дал психолог, к которому она обратилась.
"Я пошла к психологу, и он мне говорит: "Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает". И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так: я верю в психосоматику — все, что с нами происходит, исходит из головы"
После такого "совета" артистка вернулась к использованию русского языка и к своему привычному репертуару. Именно языковой вопрос в Украине Каменских назвала "искусственным" и сказала, что, по её мнению, его используют исключительно "в политических целях".
При этом Анастасия подчеркнула Гордеевой, что остается патриоткой, но прежде всего — своей семьи. По ее словам, семейные ценности играют для артистки более важную роль, чем общественные.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Настя Каменских сделала громкое заявление о событиях в Украине, заявив, что родина "отказалась" от них с Потапом;
- Каменских в интервью Гордеевой заявила, что государство использует язык и понятие родины для тотального контроля над гражданами.
Кроме того, психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник раскритиковал Настю Каменских после ее заявлений о кисте и речи.