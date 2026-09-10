После заявлений об украинском языке и кисте: Настю Каменских внесли в базу "Миротворец"

Украинскую певицу Настю Каменских внесли в базу сайта "Миротворец". Туда артистка попала после своих скандальных заявлений о проблемах со здоровьем, которые у нее возникли якобы из-за перехода на украинский язык.

Каменских попала в базу "Миротворец" вечером 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на самом сайте.

Согласно информации на портале, артистка попала в базу данных из-за того, что вела провокационную деятельность. Ее высказывания расценили как "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины. Также внесение в базу "Миротворца" аргументируется участием Каменских "в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине".

Настя Каменских попала в базу "Миротворец" из-за "участия в актах гуманитарной агрессии" против Украины Фото: Скрін

В досье на Каменских также упоминается, что в апреле 2022 года ей запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет из-за поддержки Украины и осуждения российского военного вторжения.

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Что Настя Каменских сказала о кисте и языке

Поводом для внесения в список "Миротворец" стали предыдущие громкие заявления Анастасии. На днях в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой артистка объясняла, почему якобы была вынуждена перейти с украинского языка на русский. Певица заявила, что это был вынужденный шаг из-за определенных "проблем со здоровьем", а совет перейти на русский язык ей якобы дал психолог, к которому она обратилась.

"Я пошла к психологу, и он мне говорит: "Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает". И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так: я верю в психосоматику — все, что с нами происходит, исходит из головы" заявила Настя Каменских.

После такого "совета" артистка вернулась к использованию русского языка и к своему привычному репертуару. Именно языковой вопрос в Украине Каменских назвала "искусственным" и сказала, что, по её мнению, его используют исключительно "в политических целях".

При этом Анастасия подчеркнула Гордеевой, что остается патриоткой, но прежде всего — своей семьи. По ее словам, семейные ценности играют для артистки более важную роль, чем общественные.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник раскритиковал Настю Каменских после ее заявлений о кисте и речи.