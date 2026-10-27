Даша Астафʼєва "рознесла" пліткарів, які зацькували її за диктант, фразою з трьох слів

Українська співачка та громадська діячка Даша Астаф’єва, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.

У прямому ефірі зірка кинула ручку і сказала мемну фразу, знайому ще зі шкільних років.

Даша Астафʼєва відповіла хейтерам

Даша звернулася до хейтерів з відсилкою до пісні "Вчителька" гурту "Курган & Agregat".

Коли в артистки запитали про враження після начитування тексту, вона, дивлячись прямо в камеру, кинула ручку на стіл і сказала: "Я хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов".

Такі слова звучать у пісні "Вчителька", яку Даша виконувала разом з "Курган & Agregat".

У своєму Instagram зірка подякувала людям за шалену підтримку та висловила свою радість щодо того, що їй вдалося зібрати на диктанті таку кількість "учнів".

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповіла про це рішення.

Куди відправляти свої тексти диктанту, аби його перевірили фахівці.

Окрім відомої співачки Даші Астаф’євої також у гурті NikitA виступали Юлія Кавтарадзе, Анастасія Кумейко та Юлія Брічковська. Як зараз живуть зірки — розповів Фокус.