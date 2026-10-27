Де зараз учасниці гурту NikitA: як змінилось їхнє життя (фото)
Відомий український гурт NikitA створив продюсер Юрій Нікітін. Через надмірну відвертість їхня творчість набула неабиякої популярності. Склад постійно змінювався і остаточно музичний колектив розпався у 2017 році.
NikitA заснували у 2008-му. Справжня велика слава прийшла до колективу у 2010-х роках. Окрім відомої співачки Даші Астаф’євої також у гурті виступали Юлія Кавтарадзе, Анастасія Кумейко та Юлія Брічковська. Як зараз живуть зірки – розповість Фокус.
Як виявилося, Кумейко стала діджейкою, Брічковська вийшла заміж та емігрувала до США, а Астаф’єва займається благодійністю в Україні.Важливо
Як живе Юлія Кавтарадзе
У 2008 році до гурті NikitA приєдналася Юлія Кавтарадзе. До цього співачка працювала у балеті Вєрки Сердючки, а також виступала з колективом "А.Р.М.І.Я".
У NikitA Кавтарадзе пробула три роки і вже у 2011-му залишила гурт. Причиною стало небажання продовжувати брати участь у відвертих зйомках.
Наразі артистка живе у Грузії і активно розвиває власні бренди одягу та ювелірних прикрас.
Щодо особистого життя, то Кавтарадзе у 2011 році вийшла заміж за бізнесмена на ім’я Андрій. Однак свого обранця вона не показує, оскільки він не є публічною людиною.
До речі, Юлія має доньку від першого шлюбу Маргариту, з якою зараз живе у Грузії.
Де зараз Анастасія Кумейко
Після Кавтарадзе до NikitA прийшла Анастасія Кумейко. Вона виступала у гурті майже шість років. До цього співачка займалася танцями і також була у колективі "А.Р.М.І.Я".
Після того, як Кумейко залишила NikitA, вона створила власний сольний проєкт Dj Nana. Наразі Анастасія живе у Києві, виступає, а також займається жіночими практиками, присвяченими самопізнанню.
Цікаво, що Кумейко тривалий час була у стосунках з українським продюсером Русланом Квінтою. Пара разом понад десять років.
Однак як наразі розвиваються стосунки пари – невідомо. З 2022 року вони не публікують спільні фото, хоча у 2023-му Квінта заявляв, що він з Анастасією підтримують одне одного.
Життя Юлії Брічковської
Разом із Кумейко та Астаф’євою у гурті NikitA також співала Юлія Брічковська. Однак у 2016 році вона вирішила залишити колектив, переїхала до міста Сіетл (США), де почала займатись графічним дизайном.
Того ж року Брічковська вийшла заміж у Лос-Анджелесі. Її чоловік — фотограф Ігор Нагорнов. Нещодавно Юлія повідомила про вагітність – пара чекає на хлопчика.
Як зараз живе Даша Астаф’єва
Астаф’єва почала співати у гурті NikitA у 2008 році. У вересні 2017-го вона пішла з колективу, щоб займатись сольною кар’єрою.
Після початку повномасштабного вторгнення Даша поставила на паузу кар’єру і почала займатися волонтерством. Співачка працювала на кухні і особисто готувала їжу для військових ЗСУ.
Також Астаф'єва запустила шоу на YouTube під назвою "Такі страви", де готує разом із зірковими гостями.
Крім цього, Даша є засновницею книжкового застосунку UnderBooks з українською літературою. Вона часто ділиться у соцмережі відео, на яких озвучує оповідання та вірші.
Цікаво, що цього року Астаф'єва зачитає Радіодиктант національної єдності. Артистка дуже щаслива, що їй довірили таку місію.
Щодо особистого життя співачки: у 2016 році обговорювали роман Даші з бізнесменом Артемом Кімом. У 2017-му пара оголосила про заручини. Втім, у 2021 році Астаф'єва повідомила про розрив стосунків із коханим.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Даша Астаф'єва різко засудила колег по шоу-бізнесу, які продовжують транслювати розкішне дозвілля замість висвітлення важливих суспільних подій та зборів.
- Також артистка яскравими фотографіями відповіла на плітки. Вона продемонструвала струнку фігуру і написала різкий коментар.
Крім того, Астаф'єва, яка після початку війни активно займається волонтерством, знялася в новій фотосесії для журналу Playboy Україна.