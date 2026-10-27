Де зараз учасниці гурту NikitA: як змінилось їхнє життя (фото)

Відомий український гурт NikitA створив продюсер Юрій Нікітін. Через надмірну відвертість їхня творчість набула неабиякої популярності. Склад постійно змінювався і остаточно музичний колектив розпався у 2017 році.

NikitA заснували у 2008-му. Справжня велика слава прийшла до колективу у 2010-х роках. Окрім відомої співачки Даші Астаф’євої також у гурті виступали Юлія Кавтарадзе, Анастасія Кумейко та Юлія Брічковська. Як зараз живуть зірки – розповість Фокус.

Як виявилося, Кумейко стала діджейкою, Брічковська вийшла заміж та емігрувала до США, а Астаф’єва займається благодійністю в Україні.

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Як живе Юлія Кавтарадзе

У 2008 році до гурті NikitA приєдналася Юлія Кавтарадзе. До цього співачка працювала у балеті Вєрки Сердючки, а також виступала з колективом "А.Р.М.І.Я".

У NikitA Кавтарадзе пробула три роки і вже у 2011-му залишила гурт. Причиною стало небажання продовжувати брати участь у відвертих зйомках.

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Наразі артистка живе у Грузії і активно розвиває власні бренди одягу та ювелірних прикрас.

Щодо особистого життя, то Кавтарадзе у 2011 році вийшла заміж за бізнесмена на ім’я Андрій. Однак свого обранця вона не показує, оскільки він не є публічною людиною.

До речі, Юлія має доньку від першого шлюбу Маргариту, з якою зараз живе у Грузії.

Юлія Кавтарадзе Фото: Instagram Юлія Кавтарадзе Фото: Instagram Юлія Кавтарадзе Фото: Instagram

Де зараз Анастасія Кумейко

Після Кавтарадзе до NikitA прийшла Анастасія Кумейко. Вона виступала у гурті майже шість років. До цього співачка займалася танцями і також була у колективі "А.Р.М.І.Я".

Після того, як Кумейко залишила NikitA, вона створила власний сольний проєкт Dj Nana. Наразі Анастасія живе у Києві, виступає, а також займається жіночими практиками, присвяченими самопізнанню.

Цікаво, що Кумейко тривалий час була у стосунках з українським продюсером Русланом Квінтою. Пара разом понад десять років.

Однак як наразі розвиваються стосунки пари – невідомо. З 2022 року вони не публікують спільні фото, хоча у 2023-му Квінта заявляв, що він з Анастасією підтримують одне одного.

Анастасія Кумейко Фото: Instagram Анастасія Кумейко Фото: Instagram Анастасія Кумейко Фото: Instagram

Життя Юлії Брічковської

Разом із Кумейко та Астаф’євою у гурті NikitA також співала Юлія Брічковська. Однак у 2016 році вона вирішила залишити колектив, переїхала до міста Сіетл (США), де почала займатись графічним дизайном.

Того ж року Брічковська вийшла заміж у Лос-Анджелесі. Її чоловік — фотограф Ігор Нагорнов. Нещодавно Юлія повідомила про вагітність – пара чекає на хлопчика.

Юлія Брічковська Фото: Instagram Юлія Брічковська Фото: Instagram Юлія Брічковська Фото: Instagram Юлія Брічковська Фото: Instagram

Як зараз живе Даша Астаф’єва

Астаф’єва почала співати у гурті NikitA у 2008 році. У вересні 2017-го вона пішла з колективу, щоб займатись сольною кар’єрою.

Після початку повномасштабного вторгнення Даша поставила на паузу кар’єру і почала займатися волонтерством. Співачка працювала на кухні і особисто готувала їжу для військових ЗСУ.

Також Астаф'єва запустила шоу на YouTube під назвою "Такі страви", де готує разом із зірковими гостями.

Крім цього, Даша є засновницею книжкового застосунку UnderBooks з українською літературою. Вона часто ділиться у соцмережі відео, на яких озвучує оповідання та вірші.

Цікаво, що цього року Астаф'єва зачитає Радіодиктант національної єдності. Артистка дуже щаслива, що їй довірили таку місію.

Щодо особистого життя співачки: у 2016 році обговорювали роман Даші з бізнесменом Артемом Кімом. У 2017-му пара оголосила про заручини. Втім, у 2021 році Астаф'єва повідомила про розрив стосунків із коханим.

Даша Астаф'єва Фото: Instagram Даша Астаф'єва Фото: Instagram Даша Астаф'єва Фото: Instagram Даша Астаф'єва Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даша Астаф'єва різко засудила колег по шоу-бізнесу, які продовжують транслювати розкішне дозвілля замість висвітлення важливих суспільних подій та зборів.

Також артистка яскравими фотографіями відповіла на плітки. Вона продемонструвала струнку фігуру і написала різкий коментар.

Крім того, Астаф'єва, яка після початку війни активно займається волонтерством, знялася в новій фотосесії для журналу Playboy Україна.