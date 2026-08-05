На тлі мітингів: Астафʼєва жорстко пройшлася по колегам, які хизуються світським життям

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва різко засудила колег по шоу-бізнесу, які продовжують транслювати розкішне дозвілля замість висвітлення важливих суспільних подій та зборів. Вона обурилася, що під час протестів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова представники індустрії віддали перевагу світським заходам та презентаціям кліпів.

У свіжому випуску "Гончарова podcast" артистка зізналася, що її щиро дивує відсутність сформованої громадянської позиції у багатьох публічних осіб на п'ятий рік повномасштабної війни. Для самої Астаф'євої щоденна інформаційна підтримка військових та поширення донатів давно стали пріоритетом.

"У мене відпрацьована схема: я публікую збір, а в наступній stories прошу повернутися і задонатити. Ми просто потонемо у прем'єрах кліпів і нових шоу, якщо не підтримуватимемо збори", — підкреслила зірка.

Астаф'єва зауважила, що бачить у соцмережах колег із келихами шампанського на показах нових колекцій, проте майже нікого з них не зустріла на "картонному майдані" проти відставки Федорова. Через байдужість та відсутність критичного мислення оточення співачка вже припинила спілкування з 90% своїх колишніх друзів, назвавши їхню поведінку неприпустимою для нинішніх реалій.

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