Українка замовила книжки із Росії, щоб вчити дітей "родному языку": у мережі чекають реакції СБУ

В соцмережах спалахнув новий скандал через доставку російських підручників через "Нову пошту". Користувачка Instagram опублікувала сторіз, де хвалиться замовленням навчальної літератури з РФ для дітей через турецьких посередників.

У своїх соціальних мережах блогерка під ніком katia_saygin (Катерина Сайгин) показала посилку з відділення "Нової пошти", назвавши її "санкціонкою". Після розпакування виявилося, що всередині підручники "Русский язык" та "Литературное чтение" російської програми "Школа России". За словами жінки, підручники "родного языка" вона замовила через Туреччину та хвилювалася, чи перетнуть вони державний кордон.

В мережі скандал через доставку книг в Україну з Росії Фото: Threads

Реакція суспільства та мережі

Публікація викликала хвилю обурення серед українців. Користувачі Threads поширюють скриншоти сторіз, закликаючи правоохоронні органи та СБУ звернути увагу на діяльність жінки та перевірити факт ввезення пропагандистської чи підсанкційної літератури.

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Дописувачі підкреслюють цинізм ситуації, нагадуючи, що росія регулярно знищує українську інфраструктуру, друкарні та складські комплекси із книжками (зокрема, згадують знищення близько 400 тисяч українських книг під час обстрілу логістичного центру в Харкові).

Блогерці порадили "їхати вивчати мову в мовне середовище" безпосередньо до Росії, а не користуватися українськими сервісами для доставки російської навчальної продукції.

Наразі офіційних коментарів від представників поштового оператора чи правоохоронних органів щодо цього інциденту немає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Учасник популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Михайло Кухарчук виїхав до Росії та залишився жити в Москві навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Влад Яма зі США двома словами висловився про події в Україні.

Крім того, екссуддя шоу "Розсміши коміка" Михайло Галустян вестиме російську "Битву дронів".