Украинка заказала книги из России, чтобы учить детей "родному языку": в сети ждут реакции СБУ

В соцсетях разгорелся новый скандал из-за доставки российских учебников через "Новую почту". Пользовательница Instagram опубликовала сторис, в котором хвастается заказом учебной литературы из РФ для детей через турецких посредников.

В своих социальных сетях блогерша под ником katia_saygin (Екатерина Сайгин) показала посылку из отделения "Новой почты", назвав её "санкционкой". После распаковки оказалось, что внутри находятся учебники "Русский язык" и "Литературное чтение" по российской программе "Школа России". По словам женщины, учебники "родного языка" она заказала через Турцию и переживала, пересекут ли они государственную границу.

В сети разгорелся скандал из-за доставки книг в Украину из России Фото: Threads

Реакция общества и сети

Эта публикация вызвала волну возмущения среди украинцев. Пользователи Threads распространяют скриншоты сторис, призывая правоохранительные органы и СБУ обратить внимание на деятельность этой женщины и проверить факт ввоза пропагандистской или подпадающей под санкции литературы.

Відео дня

Авторы подчеркивают цинизм сложившейся ситуации, напоминая, что Россия регулярно уничтожает украинскую инфраструктуру, типографии и складские комплексы с книгами (в частности, упоминают уничтожение около 400 тысяч украинских книг во время обстрела логистического центра в Харькове).

Блогерше посоветовали "ехать изучать язык в языковую среду" непосредственно в Россию, а не пользоваться украинскими сервисами для доставки российской учебной продукции.

На данный момент официальных комментариев от представителей почтового оператора или правоохранительных органов по поводу этого инцидента нет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Участник популярного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Михаил Кухарчук уехал в Россию и остался жить в Москве даже после начала полномасштабного вторжения.

Влад Яма из США в двух словах высказался о событиях в Украине.

Кроме того, бывший судья шоу "Рассмеши комика" Михаил Галустян будет вести российскую "Битву дронов".