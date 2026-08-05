UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Говорил на украинском, а теперь развивает бизнес в Москве: что случилось с Кухарчуком из "Топ-модель" (фото)

Участник ТМПУ Кухарчук живет в Москве
Михаил Кухарчук уехал и живет в Москве, развивая там свой бизнес | Фото: коллаж Фокус

Участник популярного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Михаил Кухарчук уехал в Россию и остался жить в столице даже после начала полномасштабного вторжения. Уроженец Ровно, который во время проекта выделялся тем, что говорил на украинском языке, окончательно изменил свою гражданскую позицию и выбрал жизнь в РФ.

Об этом в своих соцсетях сообщил другой бывший участник проекта Реван Палюх, который поделился подробностями их общения. По словам Палюха, они долгое время поддерживали связь и пересекались на совместных съемках и мероприятиях. Однако впоследствии Кухарчук начал менять свои принципы, перешел в быту на русский язык, а затем переехал в Москву.

где сейчас находится повар из ТМПУ
Миша Кухарчук в шоу "Топ-модель по-украински"
Фото: Новый канал

Реван отметил, что окончательно прекратил всякое общение и отписался от Кухарчука после того, как тот продемонстрировал позицию "какая разница" и решил остаться в РФ после февраля 2022 года.

Кроме того, Кухарчук публично никоим образом не осудил российскую агрессию против Украины, а вместо этого, как можно увидеть на его странице в Instagram, открыл бизнес в столице РФ. В Москве бывший участник реалити-шоу открыл собственный магазин по доставке цветов, который активно развивает и рекламирует в соцсетях.

Відео дня
участники ТМПУ-1, где они сейчас
Миша Кухарчук в Москве
Фото: Instagram

Что известно о Михаиле Кухарчуке и чем он запомнился на шоу

Михаил Кухарчук родился в Ровно. До участия в реалити-шоу он воспитывался в интернате, а по профессии работал флористом в фотостудии. На телекастинг "Топ-модели по-украински" Михаил пришел в венке из цветов, а во время шоу запомнился зрителям ярким образом флориста, плетением венков для участниц и сильными актерскими способностями. В проекте он стремился продемонстрировать свой потенциал и обеспечить достойное будущее для двух младших братьев.

Миша Кухарчук живет в России и ведет там бизнес
Миша Кухарчук уехал из Украины в Россию до начала полномасштабного вторжения
Фото: Instagram

Несмотря на успешное прохождение испытаний и высокие оценки экспертов, Кухарчук не выбыл по решению судей, а добровольно покинул проект в 5-м выпуске из-за семейных обстоятельств, что стало неожиданностью для ведущей Аллы Костромичевой и зрителей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, бывший судья шоу "Рассмеши комика" Михаил Галустян будет вести российскую "Битву дронов".