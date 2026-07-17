"Холостяк" писал Инне Белень после рождения дочери: блогерша рассказала о неожиданном поступке Терена

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" после рождения первенца получила неожиданное сообщение от своего бывшего избранника, ветерана Александра "Терена" Будько. Общественный деятель не только поздравил молодую маму, но и благородно предложил ей свою помощь, подтвердив, что все прежние недоразумения остались в прошлом.

В эфире YouTube-проекта "Кейс" бизнесвумен и блогерша рассказала, что сейчас между ней и Александром сложились исключительно спокойные и нейтральные отношения. Никаких обид или претензий друг к другу у бывших партнеров нет, а все эмоциональные драмы остались в прошлом.

Александр и Инна в шоу "Холостяк" Фото: Инстаграм

"Когда я родила, Саша написал мне: „Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то понадобится, пиши". Я ответила: "Спасибо, и тебе тоже". Все эмоциональные перепады закончились, поэтому мы просто как знакомые", — поделилась подробностями Инна.

Несмотря на то, что финал отношений с "Тереном" оказался непростым, Инна заверила, что ни о чём не жалеет. Если бы перед ней вновь встал выбор, она без колебаний согласилась бы принять участие в романтическом реалити-шоу ещё раз. По словам Белень, именно этот телевизионный опыт стал главным жизненным трамплином, который в конечном итоге привёл её к сегодняшнему счастью и желанному материнству.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Инна Белень публично отреагировала на критику своей внешности, отказавшись поддерживать иллюзию "идеального материнства" в соцсетях.

Победительницу шоу "Холостяк" госпитализировали на последних сроках беременности.

Кроме того, бывшая девушка Терена публично раскритиковала новый фильм, в котором он снялся. Она рассказала, что её парень даже заснул во время просмотра.