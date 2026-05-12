Победительницу "Холостяк-13" раскритиковали за внешность после родов: она резко ответила (фото)

Инна Белень публично отреагировала на критику своей внешности, отказавшись поддерживать иллюзию "идеального материнства" в соцсетях. Блогерша дала отпор подписчикам, которые упрекали ее отсутствием макияжа, и призвала женщин к взаимоподдержке вместо токсичного осуждения.

Поводом для скандала стал комментарий одной из пользовательниц, которая посоветовала молодой маме срочно сменить домашний образ на более "глянцевый", чтобы оставаться привлекательной для мужчины. Реакция звезды в Instagram не заставила себя ждать.

"Боже, девушки, что с самооценкой? Ваня (муж Инны — ред.) просто крикнул от этого сообщения", — эмоционально прокомментировала Белень.

Инна отметила, что в период послеродового восстановления ее приоритетом является собственное самочувствие и комфорт, а не попытки соответствовать чужим ожиданиям.

Инна Белень ответила хейтерам

Чтобы расставить все точки над "і", блогерша откровенно рассказала о своих буднях, которые кардинально отличаются от идеализированных картинок в сети. Она призналась, что сейчас даже базовые гигиенические процедуры иногда становятся настоящим достижением.

"Широкая футболка, потому что под ней бандаж, который держит органы после родов. Широкие штаны — так комфортнее, когда есть швы и тело еще болит. Иногда почищенные зубы и расчесанные волосы — это уже маленькая победа в новом режиме жизни", — поделилась блогерша.

Инна Белень убеждена: демонстрация реального положения вещей помогает другим женщинам избавиться от чувства вины и одиночества. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на макияж ради "картинки", она выбирает честность.

"Я хочу показывать настоящее материнство. Именно такая искренность помогает другим женщинам не чувствовать себя одинокими в этот сложный период", — подытожила звезда.

По мнению блогера, общество должно изменить вектор с оценки внешности на поддержку женщины, которая только что подарила новую жизнь.

