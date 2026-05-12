Переможницю "Холостяк-13" розкритикували за зовнішність після пологів: вона різко відповіла (фото)

Інна Бєлєнь публічно відреагувала на критику своєї зовнішності, відмовившись підтримувати ілюзію "ідеального материнства" в соцмережах. Блогерка дала відсіч підписникам, які дорікали їй відсутністю макіяжу, та закликала жінок до взаємопідтримки замість токсичного осуду.

Приводом для скандалу став коментар однієї з користувачок, яка порадила молодій мамі терміново змінити домашній образ на більш "глянцевий", аби залишатися привабливою для чоловіка. Реакція зірки в Instagram не забарилася.

"Боже, дівчата, що з самооцінкою? Ваня (чоловік Інни — ред.) просто крикнув з цього повідомлення", — емоційно прокоментувала Бєлєнь.

Інна наголосила, що в період післяпологового відновлення її пріоритетом є власне самопочуття та комфорт, а не спроби відповідати чужим очікуванням.

Інна Бєлєнь відповіла хейтерам

Щоб розставити всі крапки над "і", блогерка відверто розповіла про свої будні, які кардинально відрізняються від ідеалізованих картинок у мережі. Вона зізналася, що зараз навіть базові гігієнічні процедури іноді стають справжнім досягненням.

"Широка футболка, бо під нею бандаж, який тримає органи після пологів. Широкі штани — так комфортніше, коли є шви і тіло ще болить. Іноді почищені зуби й розчесане волосся — це вже маленька перемога в новому режимі життя", — поділилася блогерка.

Інна Бєлєнь переконана: демонстрація реального стану речей допомагає іншим жінкам позбутися почуття провини та самотності. Замість того, щоб витрачати ресурси на макіяж заради "картинки", вона обирає чесність.

"Я хочу показувати справжнє материнство. Саме така щирість допомагає іншим жінкам не почуватися самотніми у цей складний період", — підсумувала зірка.

На думку блогерки, суспільство має змінити вектор з оцінювання зовнішності на підтримку жінки, яка щойно подарувала нове життя.

