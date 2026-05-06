Переможниця "Холостяка-13" назвала новонароджену доньку рідкісним іменем (відео)

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь, яка зовсім нещодавно вперше стала мамою, розкрила ім’я донечки, не довго тримаючи інтригу.

У своєму Instagram зірка романтичного реаліті навіть показала свідоцтво про народження дитини: дівчинку назвали Кіра.

Як Інна Бєлєнь назвала доньку

Це ім’я для малюка вигадав тато Іван ще до її появи на світ. Коли Інна вперше побачила донечку, то зрозуміла, що ім’я ідеально їй підходить.

"Ім’я придумав Ваня: і коли він її так називав, вона ще реагувала в животику. Зараз дивлюсь на неї і розумію — воно їй ідеально підходить", — написала зіркова мама.

Донька Інни Бєлєнь

Цікаво, що сама Інна вже змінила прізвище та стала Яловенко.

Хто така Інна Бєлєнь

Блогерка стала відома після перемоги в проєкті "Холостяк-13" з ветераном Олександром "Тереном" у головній ролі. Вони певний час будували стосунки.

Відео дня

Втім, згодом у мережі подейкували, що насправді між ними роману і не було. Про це заявляла близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Інна Бєлєнь, яка наприкінці квітня вперше стала мамою, розповіла про труднощі з новонародженим малюком.

Блогерка повернулася додому з пологового після того, як 28 квітня народила донечку, де на неї чекав сюрприз.

Крім того, зірка "Холостяка" розповіла про складне відновлення після народження дитини.