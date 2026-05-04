Переможниця "Холостяка" розповіла про труднощі після пологів: "Народилась трохи зеленою" (фото)
Зірка 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" з Олександром "Тереном" у головній ролі Інна Бєлєнь, яка наприкінці квітня вперше стала мамою, розповіла про труднощі з новонародженим малюком.
Після повернення з пологового в Харкові Інна звикає до нового статусу та поділилася першими труднощами материнства у своєму Instagram (innka_belen).
Бєлєнь про труднощі материнства
Зірка соцмереж наразі налаштовує грудне вигодовування.
"Боремося за ГВ. Хоча були вже думки перейти на суміш та не мучитися", — зізналася Бєлєнь.
До того ж, дитина народилася з високим білірубіном, тому зараз їй потрібно багато їсти.
"Дитина народилась трохи зеленою (високий рівень білірубіну, зелені води, ми лежали в лампі). Їй треба кожні 3 години їсти, щоб відновитись, а у мене ще немає достатньо молока. Ми намагались без сумішші вдома і це була велика помилка! Тому груди кожні 2 години + за потребою потім трохи суміш", — розповіла переможниця "Холостяка".
Згодом Інна зізналася, що малеча дуже голосно плаче.
"Якщо в Харкові десь чуєте крик немовляти — знайте, це моя", — пожартувала новоспечена мама.
