Победительница "Холостяка" рассказала о трудностях после родов: "Родилась немного зеленой" (фото)

Звезда 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" с Александром "Тереном" в главной роли Инна Белень, которая в конце апреля впервые стала мамой, рассказала о трудностях с новорожденным малышом.

После возвращения из роддома в Харькове Инна привыкает к новому статусу и поделилась первыми трудностями материнства в своем Instagram (innka_belen).

Белень о трудностях материнства

Звезда соцсетей сейчас настраивает грудное вскармливание.

"Боремся за ГВ. Хотя были уже мысли перейти на смесь и не мучиться", — призналась Белень.

К тому же, ребенок родился с высоким билирубином, поэтому сейчас ему нужно много есть.

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей надо каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались без смеси дома и это была большая ошибка! Поэтому грудь каждые 2 часа + по необходимости потом немного смесь", — рассказала победительница "Холостяка".

Инна Белень после первых родов Фото: Instagram

Впоследствии Инна призналась, что малыш очень громко плачет.

"Если в Харькове где-то слышите крик младенца — знайте, это моя", — пошутила новоиспеченная мама.

Дочь Инны Белень Фото: Instagram

