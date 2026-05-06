Победительница "Холостяка-13" назвала новорожденную дочь редким именем (видео)

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая совсем недавно впервые стала мамой, раскрыла имя дочери, не долго держа интригу.

В своем Instagram звезда романтического реалити даже показала свидетельство о рождении ребенка: девочку назвали Кира.

Как Инна Белень назвала дочь

Это имя для малышки придумал папа Иван еще до ее появления на свет. Когда Инна впервые увидела дочь, то поняла, что имя идеально ей подходит.

"Имя придумал Ваня: и когда он ее так называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю — оно ей идеально подходит", — написала звездная мама.

Дочь Инны Белень

Интересно, что сама Инна уже сменила фамилию и стала Яловенко.

Кто такая Инна Белень

Блогерша стала известна после победы в проекте "Холостяк-13" с ветераном Александром "Тереном" в главной роли. Они некоторое время строили отношения.

Впрочем, впоследствии в сети поговаривали, что на самом деле между ними романа и не было. Об этом заявляла близкая подруга ветерана, блогерша Елена Мандзюк.

