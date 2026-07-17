"Холостяк" писав Інні Бєлєнь після народження доньки: блогерка розкрила несподіваний вчинок Терена

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" після народження первістка отримала неочікуване повідомлення від свого колишнього обранця, ветерана Олександра "Терена" Будька. Громадський діяч не лише привітав молоду маму, а й шляхетно запропонував їй свою допомогу, підтвердивши, що всі колишні непорозуміння залишилися в минулому.

В ефірі YouTube-проєкту "Кейс" бізнесвумен та блогерка розповіла, що зараз між нею та Олександром панує виключно спокійне й нейтральне спілкування. Жодних образ чи претензій одне до одного колишні партнери не мають, а всі емоційні драми залишилися позаду.

Олександр та Інна на шоу "Холостяк" Фото: Інстаграм

"Коли я народила, Саша мені написав: "Вітаю! Я знаю, як ти цього хотіла. Якщо щось потрібно, пиши". Я відповіла: "Дякую, навзаєм". Всі емоційні гойдалки закінчилися, тому ми просто як знайомі", — поділилася подробицями Інна.

Попри те, що фінал стосунків із "Тереном" виявився непростим, Інна запевнила, що ні про що не шкодує. Якби перед нею знову постав вибір, вона без вагань погодилася б на участь у романтичному реаліті ще раз. За словами Бєлєнь, саме цей телевізійний досвід став головним життєвим трампліном, який зрештою привів її до сьогоднішнього щастя та омріяного материнства.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Інна Бєлєнь публічно відреагувала на критику своєї зовнішності, відмовившись підтримувати ілюзію "ідеального материнства" в соцмережах.

Переможницю "Холостяка" госпіталізували на останніх термінах вагітності.

Крім того, ексобраниця Терена публічно "проїхалась" по новому фільму, в якому він зіграв. Вона поділилась, що її бойфренд навіть заснув під час перегляду.