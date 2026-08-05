Говорив українською, а тепер будує бізнес у Москві: що сталося з Кухарчуком з "Топ-модель" (фото)

Учасник популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Михайло Кухарчук виїхав до Росії та залишився жити в столиці навіть після початку повномасштабного вторгнення. Уродженець Рівного, який під час проєкту вирізнявся українською мовою, остаточно змінив громадянську позицію та обрав життя в РФ.

Про це у своїх соцмережах повідомив інший ексучасник проєкту Реван Палюх, який поділився подробицями їхнього спілкування. За словами Палюха, вони тривалий час підтримували зв'язок і перетиналися на спільних зйомках та заходах. Однак згодом Кухарчук почав змінювати свої принципи, перейшов у побуті на російську мову, а згодом переїхав до Москви.

Міша Кухарчук на шоу "Топ-модель по-українськи" Фото: Новий канал

Реван зазначив, що остаточно припинив будь-яку комунікацію та відписався від Кухарчука після того, як той продемонстрував позицію "какая разница" і вирішив залишитися в РФ після лютого 2022 року.

Крім того, Кухарчук публічно жодним чином не засудив російську агресію проти України, а натомість, як можна побачити з його сторінки в Instagram, побудував у столиці РФ бізнес. У Москві ексучасник реаліті заснував власний магазин доставки квітів, який активно розвиває та рекламує в соцмережах.

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Міша Кухарчук живе у Москві Фото: Instagram

Що відомо про Михайла Кухарчука та чим він запам'ятався на шоу

Михайло Кухарчук народився у Рівному. До участі в реаліті він виховувався в інтернаті, а за фахом працював флористом у фотостудії. На телекастинг "Топ-моделі по-українськи" Михайло прийшов у вінку з квітів, а під час шоу запам'ятався глядачам яскравим образом флориста, плетінням вінків для учасниць та сильними акторськими здібностями. На проєкті він прагнув довести свій потенціал та забезпечити гідне майбутнє для двох молодших братів.

Міша Кухарчук виїхав з України в Росію до повномасштабного вторгнення Фото: Instagram

Попри успішне проходження випробувань та високі оцінки експертів, Кухарчук не вибув за рішенням суддів, а добровільно залишив проєкт у 5 випуску через сімейні обставини, що стало несподіванкою для ведучої Алли Костромічової та глядачів.

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