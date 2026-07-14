Екссуддя шоу "Розсміши коміка" Михайло Галустян вестиме російську "Битву дронів"

Російський комік і продюсер Михайло Галустян, який свого часу сидів у журі розважального проєкту "Розсміши коміка" разом із Володимиром Зеленським, анонсував запуск російського телешоу "Битва дронів". Проєкт, присвячений змаганням операторів безпілотників, шоумен особисто презентував російському диктатору Володимиру Путіну під час пропагандистського форуму "Все для Перемоги!".

Новий проєкт Галустяна покликаний популяризувати тему безпілотних технологій у Росії. Шоумен планує проводити зйомки у різних куточках РФ, об'єднуючи заради пропагандистської мети абсолютно різні категорії населення. У межах шоу в одній команді змагатимуться російські військові з так званої "СВО", студенти, блогери та російські зірки шоу-бізнесу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Шоу "Битва дронів", яке ми придумали — це можливість розкрити цю тему, зробити її зрозумілою, цікавою та популярною. Плануємо зйомки проводити у найкрасивіших місцях нашої з вами батьківщини. Учасники "СВО", студенти, блогери, зірки будуть змагатися в одній команді", — заявив Галустян.

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Очільник Кремля Володимир Путін схвалив ідею створення такого телепроєкту, відкрито наголосивши на його пропагандистському призначенні.

"Успіхів. Пропаганда — надзвичайно важлива річ", — відповів диктатор Галустяну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Галустян є президентом Федерації військово-тактичних ігор і членом керівництва "Юнармії" в РФ. Він організовує збори коштів для російських військових і публічно підтримує війну проти України.

Російський шоумен набув громадянства Вірменії.

Крім того, білоруський репер Макс Корж, на концерт якого масово "рвались" українці, попросив не ображати Путіна.