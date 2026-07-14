Бывший судья шоу "Рассмеши комика" Михаил Галустян будет вести российскую "Битву дронов"

Российский комик и продюсер Михаил Галустян, который в свое время входил в жюри развлекательного проекта "Рассмеши комика" вместе с Владимиром Зеленским, анонсировал запуск российского телешоу "Битва дронов". Проект, посвященный соревнованиям операторов беспилотников, шоумен лично представил российскому диктатору Владимиру Путину во время пропагандистского форума "Все для Победы!".

Новый проект Галустяна призван популяризировать тему беспилотных технологий в России. Шоумен планирует проводить съемки в разных уголках РФ, объединяя в пропагандистских целях совершенно разные категории населения. В рамках шоу в одной команде будут соревноваться российские военные из так называемой "СВО", студенты, блогеры и российские звезды шоу-бизнеса. Об этом сообщают российские СМИ.

"Шоу „Битва дронов“, которое мы придумали, — это возможность раскрыть эту тему, сделать её понятной, интересной и популярной. Планируем проводить съёмки в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники "СВО", студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде", — заявил Галустян.

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Глава Кремля Владимир Путин одобрил идею создания такого телепроекта, открыто подчеркнув его пропагандистскую направленность.

"Удачи. Пропаганда — чрезвычайно важная вещь", — ответил диктатор Галустяну.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Галустян является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства "Юнармии" в РФ. Он организует сбор средств для российских военных и публично поддерживает войну против Украины.

Российский шоумен получил гражданство Армении.

Кроме того, белорусский рэпер Макс Корж, на концерт которого украинцы массово "рвались", попросил не оскорблять Путина.