Влад Яма зі США двома словами висловився про останні події в Україні (фото)
Хореограф та колишній суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який під час великої війни виїхав з України та наразі живе у США, відреагував на останній масований російський обстріл Києва.
Танцюрист опублікував в Instagram відео наслідків удару, залишивши лаконічний підпис.
Влад Яма відреагував на обстріл Києва
"Щирі співчуття!" – написав Яма.
Ці слова практично неможливо прочитати через їхнє розміщення знизу за іншими елементами інтерфейсу соцмережі.
На відео видно наслідки балістичного удару по Києву 19 липня. У той день росіяни зруйнували склад видавництва "Книголав", знищивши 250 тисяч книжок.
Що Яма робить в США
Відомий танцюрист виїхав з України після початку повномасштабної війни. У Штатах він зупинився в Маямі.
Шоумен продовжує займатися хореографією за океаном. Яма проводить приватні заняття з танців у студіях та вдома у клієнтів, працює в Miami Dance Academy, а також пробує себе у ролі диджея.
Окрім цього, українець каже, що проводить благодійні заходи на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Влад Яма, який покинув країну після початку повномасштабного вторгнення Росії і тепер живе та працює у США, раптом нагадав про свою успішну кар'єру на батьківщині.
- Шоумен з-за кордону "підколов" українців, які запитали у нього про повернення додому.
Крім того, українець став диджеєм на "російській вечірці" у клубі Чикаго.