Влад Яма зі США двома словами висловився про останні події в Україні (фото)

Хореограф та колишній суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який під час великої війни виїхав з України та наразі живе у США, відреагував на останній масований російський обстріл Києва.

Танцюрист опублікував в Instagram відео наслідків удару, залишивши лаконічний підпис.

Влад Яма відреагував на обстріл Києва

"Щирі співчуття!" – написав Яма.

Ці слова практично неможливо прочитати через їхнє розміщення знизу за іншими елементами інтерфейсу соцмережі.

На відео видно наслідки балістичного удару по Києву 19 липня. У той день росіяни зруйнували склад видавництва "Книголав", знищивши 250 тисяч книжок.

Фото: Instagram

Що Яма робить в США

Відомий танцюрист виїхав з України після початку повномасштабної війни. У Штатах він зупинився в Маямі.

Шоумен продовжує займатися хореографією за океаном. Яма проводить приватні заняття з танців у студіях та вдома у клієнтів, працює в Miami Dance Academy, а також пробує себе у ролі диджея.

Відео дня

Окрім цього, українець каже, що проводить благодійні заходи на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Влад Яма, який покинув країну після початку повномасштабного вторгнення Росії і тепер живе та працює у США, раптом нагадав про свою успішну кар'єру на батьківщині.

Шоумен з-за кордону "підколов" українців, які запитали у нього про повернення додому.

Крім того, українець став диджеєм на "російській вечірці" у клубі Чикаго.