Влад Яма з-за кордону "підколов" українців, які запитали у нього про повернення додому

Український хореограф Влад Яма, відомий глядачам насамперед як суддя популярного шоу "Танці з зірками", знову опинився в центрі скандалу. Цього разу 42-річний артист обурив українців, продемонструвавши веселощі на тлі Статуї Свободи в Нью-Йорку, США.

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Український хореограф Влад Яма, відомий глядачам насамперед як суддя популярного шоу "Танці з зірками", знову опинився в центрі обговорення. Цього разу 42-річний артист обурив українців, продемонструвавши веселощі на тлі Статуї Свободи в Нью-Йорку, США.

Зірка екрану, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував в Instagram відеоролик, де можна побачити, як він займається діджеїнгом.

Веселощі під час війни

Поки Яма в навушниках грає на тлі Статуї Свободи, гості танцюють й радіють життю. Навколо панує святкова атмосфера.

Реакція української аудиторії виявилася неочікуваною для хореографа. Глядачі не стримують емоцій, висловлюючи своє обурення щодо пріоритетів колишньої української зірки в час війни.

Влад Яма в США Фото: Instagram

"Без повернення в Україну", — написав адміністратор сторінки, де торгують дитячими термокилимками. Відповідь Влада Ями не забарилася: "Забув спитати в килимочків".

Підлив масла у вогонь

Цей обмін думками лише підлив масла у вогонь. Інші підписники приєдналися до хвилі критики.

"А чому не в окопі?" — запитував один з користувачів;

"Ухилянт", — додав інший;

"Жалюгідне видовище. Чого тільки не зробиш заради 200$", — висловися ще один читач.

Влад Яма досі не надав детального пояснення своєї позиції щодо виїзду з України. В одному з нечисленних коментарів він зазначив, що покинув країну "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" висловився про Влада Яму та інших артистів, які живуть за кордоном.

Син Влада Ями знявся в одному з американських фільмів. Здобутками сина у своєму інстаграмі поділилася дружина хореографа Лілія.

Український військовий та начальник штабу бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич розповів, що думає про людей, які виїхали з України під час повномасштабної війни з РФ. Він каже, що набив би обличчя Владу Ямі.