Влад Яма из-за границы "подколол" украинцев, которые спросили у него о возвращении домой

Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре скандала. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

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Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре обсуждения. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

Звезда экрана, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, опубликовал в Instagram видеоролик, где можно увидеть, как он занимается диджеингом.

Веселье во время войны

Пока Яма в наушниках играет на фоне Статуи Свободы, гости танцуют и радуются жизни. Вокруг царит праздничная атмосфера.

Реакция украинской аудитории оказалась неожиданной для хореографа. Зрители не сдерживают эмоций, выражая свое возмущение относительно приоритетов бывшей украинской звезды во время войны.

Влад Яма в США Фото: Instagram

"Без возвращения в Украину", — написал администратор страницы, где торгуют детскими термоковриками. Ответ Влада Ямы не заставил себя ждать: "Забыл спросить у ковриков".

Подлил масла в огонь

Этот обмен мнениями лишь подлил масла в огонь. Другие подписчики присоединились к волне критики.

"А почему не в окопе?" — спрашивал один из пользователей;

"Уклонист", — добавил другой;

"Жалкое зрелище. Чего только не сделаешь ради 200$", — высказался еще один читатель.

Влад Яма до сих пор не разъяснил свою позицию относительно выезда из Украины. В одном из немногочисленных комментариев он отметил, что покинул страну "из соображений безопасности".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" высказался о Владе Яме и других артистах, которые живут за границей.

Сын Влада Ямы снялся в одном из американских фильмов. Достижениями сына в своем инстаграме поделилась жена хореографа Лилия.

Украинский военный и начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что думает о людях, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с РФ. Он говорит, что набил бы лицо Владу Яме.