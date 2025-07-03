Влад Яма из-за границы "подколол" украинцев, которые спросили у него о возвращении домой
Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре скандала. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.
Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре обсуждения. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.
Звезда экрана, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, опубликовал в Instagram видеоролик, где можно увидеть, как он занимается диджеингом.
Веселье во время войны
Пока Яма в наушниках играет на фоне Статуи Свободы, гости танцуют и радуются жизни. Вокруг царит праздничная атмосфера.
Реакция украинской аудитории оказалась неожиданной для хореографа. Зрители не сдерживают эмоций, выражая свое возмущение относительно приоритетов бывшей украинской звезды во время войны.
"Без возвращения в Украину", — написал администратор страницы, где торгуют детскими термоковриками. Ответ Влада Ямы не заставил себя ждать: "Забыл спросить у ковриков".
Подлил масла в огонь
Этот обмен мнениями лишь подлил масла в огонь. Другие подписчики присоединились к волне критики.
- "А почему не в окопе?" — спрашивал один из пользователей;
- "Уклонист", — добавил другой;
- "Жалкое зрелище. Чего только не сделаешь ради 200$", — высказался еще один читатель.
Влад Яма до сих пор не разъяснил свою позицию относительно выезда из Украины. В одном из немногочисленных комментариев он отметил, что покинул страну "из соображений безопасности".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Звезда сериала "Однажды под Полтавой" высказался о Владе Яме и других артистах, которые живут за границей.
- Сын Влада Ямы снялся в одном из американских фильмов. Достижениями сына в своем инстаграме поделилась жена хореографа Лилия.
Украинский военный и начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что думает о людях, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с РФ. Он говорит, что набил бы лицо Владу Яме.