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Стиль жизни

Влад Яма из-за границы "подколол" украинцев, которые спросили у него о возвращении домой

Влад Яма живет в США с семьей
Влад Яма живет в США | Фото: Instagram

Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре скандала. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

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Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре обсуждения. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

Звезда экрана, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, опубликовал в Instagram видеоролик, где можно увидеть, как он занимается диджеингом.

Веселье во время войны

Пока Яма в наушниках играет на фоне Статуи Свободы, гости танцуют и радуются жизни. Вокруг царит праздничная атмосфера.

Реакция украинской аудитории оказалась неожиданной для хореографа. Зрители не сдерживают эмоций, выражая свое возмущение относительно приоритетов бывшей украинской звезды во время войны.

Влад Яма стал диджеем
Влад Яма в США
Фото: Instagram

"Без возвращения в Украину", — написал администратор страницы, где торгуют детскими термоковриками. Ответ Влада Ямы не заставил себя ждать: "Забыл спросить у ковриков".

Подлил масла в огонь

Этот обмен мнениями лишь подлил масла в огонь. Другие подписчики присоединились к волне критики.

  • "А почему не в окопе?" — спрашивал один из пользователей;
  • "Уклонист", — добавил другой;
  • "Жалкое зрелище. Чего только не сделаешь ради 200$", — высказался еще один читатель.

Влад Яма до сих пор не разъяснил свою позицию относительно выезда из Украины. В одном из немногочисленных комментариев он отметил, что покинул страну "из соображений безопасности".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Звезда сериала "Однажды под Полтавой" высказался о Владе Яме и других артистах, которые живут за границей.
  • Сын Влада Ямы снялся в одном из американских фильмов. Достижениями сына в своем инстаграме поделилась жена хореографа Лилия.

Украинский военный и начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что думает о людях, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с РФ. Он говорит, что набил бы лицо Владу Яме.