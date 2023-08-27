"Всяким ТрО Барселона": защитник "Азовстали" заявил, что набил бы лицо Владу Яме (видео)

Освобожденный из плена боец прокомментировал незаконный выезд мужчин за границу и устраиваемые там вечеринки.

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Украинский военный и начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, что думает о людях, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с РФ. Своими мыслями военный, освобожденный из российского плена после "Азовстали", поделился в YouTube-проекте "Розмова".

Богдан Кротевич отметил, что не осуждает женщин, которые выехали за границу, или людей, которые имели на это законные основания. Однако его "тригерит" то, что мужчины незаконно пересекают границу.

"И они вернутся. И меня тригерит то, что они скорее всего не будут нести никогда никакого наказания. И меня это бесит. Опять же, вопрос справедливости. Меня прям просто выводит", — рассказывает военный-рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени.

"Тавр" сделал особый акцент на тех, кто делится видео с вечеринок за границей, и вспомнил Влада Яму, который сейчас находится в США.

"Не знаю, как тот Влад Яма, где-то своей "винилой" крутит. Вот ему я бы лицо набил. Вот так просто, по-мужски. Всяким "ТрО Барселона". Гуляй, душа", — отметил военный.

Богдан "Тавр" Кротевич

Отметим, что Влад Яма выехал из Украины после 24 февраля 2022 года. На критику украинцев хореограф не реагирует. В описании его страницы указано, что сейчас он живет в Майами. Туда же Яма забрал и свою семью.

Влад Яма с женой

Также Фокус писал о распространенных схемах покупок справок для выезда за границу