Прыгал на Хэллоуин: Влад Яма стал диджеем на "русской вечеринке" в клубе Чикаго (видео)
В клубе Petergof в Чикаго состоялась вечеринка для празднования Хэллоуина, на которой запускали русскую музыку для россиян. Диджеем на той вечеринке мог быть украинец Влад Яма.
Украинец Влад Яма отработал диджеем на Хэллоуинской вечеринке в Чикаго, устроенной для русских. На вечеринке играла русская и иностранная музыка, место проведения — вечерний клуб для русских. Вместе с Владом работали еще двое диджеев. О "русской вечеринке" в США рассказали в Telegram-канале "Батальон Монако", а участие Ямы подтверждают кадры со страницы Instagram клуба Petergof Banquet Hall, где состоялось празднование.
Днем 3 ноября в Telegram-канале появилось сообщение, в котором утверждалось, что Яма развлекал граждан РФ на вечеринке в честь Хэллоуина. Вечеринка состоялась накануне, 2 ноября, в Чикаго в США, указал автор. Сообщение иллюстрируется кадрами, снятыми неизвестной женщиной. Она сообщила, что происходит "русская вечеринка", и предложила посмотреть, как это происходит в Америке. Соседнее видео — фрагмент Reels Влада Ямы в Instagram (видео исчезло через 24 часа, поэтому его уже не отыскать). На видео видим автора — аккаунт vladyama_official, название заведения — Petergof Banquet Hall, украшение в виде тыквы на Хэллоуин.
"Такая работа", — написал Влад.
На странице Ямы нет кадров, которые подтверждали бы его участие в вечеринке. Однако в аккаунте ночного клуба шесть дней назад, около 26-27 октября, размещен анонс "вечеринки дебатов на Хэллоуин в ночном клубе Petergof". Указано, что вечеринка состоится 1 ноября. Стоимость входного билета — 500 долл. Также четко видно Влада Яму, который прыгает за диджейским пультом.
"Это одна ночь на Хэллоуин, которую вы не хотите пропустить", — убеждали организаторы.
Диджеи — МЦ Станиславский и DJ ARSEN, а Влад Яма — "специальный гость", говорится в анонсе клуба. Что касается Станиславского — то на его странице Facebook указано, что он украинец, выпускник КТЭИ, ВНТУ и работник Института публичной службы и управления Одесской политехники. DJ ARSEN имеет страницу в сети ВКонтакте и является, вероятно, россиянином. Если пролистать сообщения клуба, то можно услышать российских певцов, которые там регулярно выступают.
Отметим, хореограф и танцор Влад Яма — украинец, который в первые дни вторжения РФ выехал за границу и поселился в США, писал Фокус. Согласно данным анонимных источников СМИ, он якобы незаконно пересек границу Украины, но органы власти официально этого не подтверждали. Проживая в США, танцор редко публиковал рассказы о каких-то деталях жизни. Например, в 2023 году написал, что участвовал в полумарафоне, также делился впечатлениями, что в США спокойно и ничего не напоминает о войне.
Напоминаем, в декабре 2023 года жена Влада показала в сети, как семья праздновала день рождения сына Леона. В августе 2024 года актер Виктор Гевко из сериала "Однажды под Полтавой" оценил поведение Ямы с точки зрения выезда из страны.