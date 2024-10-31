Силы обороны готовы встречать Хэллоуин: как празднуют ВСУ, пограничники и ГСЧС (фото)

Военные 63 бригады "Стальные львы" в ночь Хэллоуина обнаружили вражеского солдата, который прятался под плащом. Бойцы-пограничники также готовы праздновать, свидетельствуют фото ГПСУ.

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Военные Сил обороны подготовились к празднованию праздника Хэллоуин-2024. Некоторые бойцы подвесили взрывчатку под дрон и отправили его в "подарок" солдату ВС РФ. Тем временем пограничники готовятся к спецзаданию, при этом тени на фото превращаются в особых созданий. Спасатели Одессы и Борисполя также начали праздновать, подготовив маски и простыни. Фокус собрал кадры празднования Хэллоуина бойцами Сол обороны в 2024 году.

На странице Facebook Государственной пограничной службы (ГПСУ) вечером 31 октября опубликовали фото, сделанные руководителем медиаслужбы Вадимом Пляшечко. В тексте указано, что пограничники показывают врагу только опасную свою сторону. На фото видим четырех бойцов и их тени, которые выглядят не так, как должны были бы.

"У каждого из нас есть две стороны. Темную мы показываем только врагу", — говорится в заметке ГПСУ, которая появилась на Хэллоуин.

Хэллоуин — фото бойца ГПСУ Фото: ГПСУ Хэллоуин — пограничник с оружием Фото: ГПСУ

Военные, которые попали на хэллоуинские фото, стоят в полном боевом снаряжении. Рядом с одним — квадрокоптер, готовый полететь в сторону вражеских позиций. У другого — "улыбка", которая иногда появляется на кадрах с работой РСЗО Himars, или профиль Венома, или горящие "глаза" тыквы.

Хэллоуин — пограничник с квадрокоптером Фото: ГПСУ Хэллоуин — пограничник в боевом снаряжении Фото: ГПСУ

В аккаунте ГУ ГСЧС Одессы появилось видео более несерьезного характера. На кадрах, которые опубликовали днем 31 октября, на Хэллоуин, видим восьмерых спасателей в масках, которые они меняют до пол десятка раз. Спасатели прячут лица за масками, позаимствованными в фильмах "Оно", "Крик", "Хэллоуин" и другими. При этом они вытанцовывают с топорами и бензопилами, которые используют при исполнении должностных обязанностей.

Хэллоуин — спасатели Одессы в маскарадных костюмах Фото: ГСЧС Хэллоуин — спасатели Одессы в костюмах "Крик" Фото: ГСЧС

Спасатель из ГУ ГСЧС Борисполя также показали кадры празднования, которое началось, вероятно, в ночь с 30 на 31 октября — именно тогда в TikTok опубликовали соответствующие кадры. Себя спасатели "украсили" белыми простынями, касками, черными очками, взяли в руки реквизит. Спецмашину также несколько видоизменили — поставили на капот тыкву в честь Хэллоуина-2024.

Хэллоуин — спецтранспорт ГСЧС Борисполя Фото: ГСЧС Хэллоуин — сотрудники ГСЧС Борисполя в костюмах Фото: ГСЧС

О том, как отмечают канун всех святых бойцы ВСУ можно, вероятно, узнать из кадров, которые опубликовали в Telegram-канале 63 ОМБр "Стальные львы". На видео — кадры охоты FPV-дрона за российским солдатом, который прятался под плащом. Событие сопровождается музыкой из фильма "Охотники за привидениями". Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

"Этот нищий в мешке беспрекословно выиграл конкурс "Лучший костюм на Хэллоуин. Пилоты ББС 63 бригады прямо в поле вручили ему награду", — написали бойцы.

Хэллоуин — иллюстрация к видео 63 бригады "Стальные львы" Фото: Скриншот Хэллоуин — фрагмент видео 63 бригады "Стальные львы" Фото: Скриншот

Хэллоуин — детали празднования

Отметим, Фокус рассказывал о происхождении традиций праздника Хэллоуин, которые описали на портале Mirror. Праздник появился в кельтские времена, но оброс религиозными обычаями и мифами ирландцев. Например, тыква с вырезанным "лицом" — это светильник сказочного Джека, который стал вечным призраком из-за попытки обмануть дьявола. Фантастические костюмы — это надежда, что призраки примут людей за своих и не будут им вредить, объяснили журналисты.

Напоминаем, в июле издание рассказало о происхождении праздника Перуна, который, вероятно, зародился во времена древних славян. В марте — появился рассказ о том, почему люди варят яйца на праздник Пасхи.