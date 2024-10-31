Сили оборони готові зустрічати Геловін: як святкують ЗСУ, прикордонники та ДСНС (фото)

Військові 63 бригади "Сталеві леви" у ніч Геловіну виявили ворожого солдата, який ховався під плащем. Бійці-прикордонники також готові святкувати, свідчать фото ДПСУ.

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Військові Сил оборони підготувались до відзначання свята Геловін-2024. Деякі бійці підвісили вибухівку під дрон та відправили його в "подарунок" солдату ЗС РФ. Тим часом прикордонники готуються до спецзавдання, водночас тіні на фото перетворюються в особливих створінь. Рятувальники Одеси та Борисполя також почали святкувати, підготувавши маски та простирадла. Фокус зібрав кадри святкування Геловіну бійцями Сол оборони у 2024 році.

На сторінці Facebook Державної прикордонної служби (ДПСУ) увечері 31 жовтня опублікували фото, зроблені керівником медіаслужби Вадимом Пляшечком. У тексті вказано, що прикордонники показують ворогу лише небезпечну свою сторону. На фото бачимо чотирьох бійців та їхні тіні, які виглядають не так, як мали б.

"У кожного з нас є дві сторони. Темну ми показуємо лише ворогу", — ідеться у дописі ДПСУ, який з'явився на Геловін.

Геловін — фото бійця ДПСУ Фото: ДПСУ Геловін — прикордонник зі зброєю Фото: ДПСУ

Військові, які потрапили на геловінські фото, стоять у повному бойовому спорядженні. Поруч з одним — квадрокоптер, готовий полетіти у бік ворожих позицій. Біля іншого — "усмішка", яка інколи з'являється на кадрах з роботою РСЗВ Himars, або профіль Венома, або "очі" гарбуза, що палають.

Геловін — прикордонник з квадрокоптером Фото: ДПСУ Геловін — прикордонник у бойовому спорядженні Фото: ДПСУ

В акаунті ГУ ДСНС Одеси з'явилось відео більш несерйозного характеру. На кадрах, які опублікували вдень 31 жовтня, на Геловін, бачимо вісьмох рятувальників у масках, які вони змінюють до пів десятка разів. Рятувальники ховають обличчя за масками, запозиченими у фільмах "Воно", "Крик", "Хелловін" та іншими. Водночас вони витанцьовують із сокирами та бензопилами, які використовують під час виконання посадових обов'язків.

Геловін — рятувальники Одеси у маскарадних костюмах Фото: ДСНС Геловін — рятувальники Одеси у костюмах "Крик" Фото: ДСНС

Рятувальник з ГУ ДСНС Борисполя також показали кадри святкування, яке почалось, ймовірно, в ніч з 30 на 31 жовтня — саме тоді в TikTok опублікували відповідні кадри. Себе рятувальники "прикрасили" білими простирадлами, касками, чорними окулярами, взяли в руки реквізит. Спецмашину також дещо видозмінили — поставили на капот гарбуз на честь Геловін-2024.

Геловін — спецтранспорт ДСНС Борисполя Фото: ДСНС Геловін — співробітники ДСНС Борисполя у костюмах Фото: ДСНС

Про те, як святкують переддень усіх святих бійці ЗСУ можна, ймовірно, дізнатись з кадрів, які опублікували в Telegram-каналі 63 ОМБр "Сталеві леви". На відео — кадри полювання FPV-дрона за російським солдатом, який ховався під плащем. Подія супроводжується музикою з фільму "Мисливці на привидів". Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

"Цей злидень у мішку беззаперечно виграв конкурс "Найкращий костюм на Хелловін. Пілоти ББС 63 бригади прямо в полі вручили йому нагороду", — написали бійці.

Геловін — ілюстрація до відео 63 бригади "Сталеві леви" Фото: Скриншот Геловін — фрагмент відео 63 бригади "Сталеві леви" Фото: Скриншот

Геловін — деталі святкування

Зазначимо, Фокус розповідав про походження традицій свята Геловін, які описали на порталі Mirror. Свято з'явилось за кельтських часів, але обросло релігійними звичаями та міфами ірландців. Наприклад, гарбуз із вирізаним "обличчям" — це світильник казкового Джека, який став вічним привидом через спробу обманути диявола. Фантастичні костюми — це сподівання, що привиди приймуть людей за своїх і не будуть їм шкодити, пояснили журналісти.

Нагадуємо, у липні видання розповіло про походження свята Перуна, яке, ймовірно, зародилось за часів древніх слов'ян. У березні з'явилась оповідь про те, чому люди варять яйця на свято Великодня.