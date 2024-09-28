Це небезпечно: український військовий розповів, де вони добувають вибухівку для своїх дронів

Воїни ЗСУ зізнаються, що вибухових речовин не вистачає вже дуже давно, і це — "великий дефіцит".

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Українські військові використовують російські снаряди, що не розірвалися, як джерело вибухівки для своїх безпілотників. Про це в бесіді з Newsweek розповів Вадим Мазевич, колишній командир батальйону БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади.

За його словами, хоча запаси України різних типів вибухонебезпечних дронів є найважливішою частиною її стратегії БПЛА апаратів, вибухових речовин дуже не вистачає. Саме тому деякі оператори дронів зайнялися збором боєприпасів ЗС РФ, що не розірвалися, щоб витягти з них вибухівку.

"Це завдання загрожує небезпекою, але нам потрібні системи зв'язку для цих дронів і нам потрібні вибухові речовини. Нам їх потрібно багато", — підкреслив Мазевич.

Його слова підтвердив і Сергій Варакін, командир підрозділу безпілотників 58-ї бригади України, який назвав це "досить давньою проблемою".

"У нас уже давно не вистачає вибухівки. Це великий дефіцит, і нам її потрібно багато. Нам її потрібно у великих обсягах", — сказав він.

Тижнем раніше міністр оборони України Рустам Умеров говорив про те, що наша країна може виробляти кілька мільйонів безпілотників на рік, і запевняв, що ми не дамо РФ обійти нас у цьому.

Він додав, що Київ розробив "дуже детальний і великий" план, у якому буде викладено, як будуть вироблятися безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та наземні роботи протягом наступних трьох років.

Однак головною проблемою на шляху до реалізації цих планів залишається фінансування.

"Україна здатна виробляти багато речей, і ми більш креативні, ніж росіяни. Нам потрібна можливість створити місце для цього виробництва і, звичайно, фінансування", — зазначив Варакін.

Вадим Мазевич додав, що гроші дадуть змогу розвивати різні концептуальні напрямки, а не тільки виробничі напрямки.

У серпні 2024-го Україна вперше оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів вітчизняного виробництва через електронну платформу Prozorro, щоб дати змогу державі купити БпЛА за максимально вигідною ціною, а розробникам — збільшити свої доходи та наростити виробництво.

Раніше Фокус писав, які дрони "Дикі Шершні" створюють для ЗСУ. У штаті в штаті "Диких Шершнів" близько 25 інженерів, здатних виробляти близько 100 дронів на день.