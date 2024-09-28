Это опасно: украинский военный рассказал, где они добывают взрывчатку для своих дронов

Воины ВСУ признаются, что взрывчатых веществ не хватает уже очень давно, и это – "большой дефицит".

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Украинские военные используют неразорвавшиеся российские снаряды в качестве источника взрывчатки для своих беспилотников. Об этом в беседе с Newsweek рассказал Вадим Мазевич, бывший командир батальона БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады.

По его словам, хотя запасы Украины различных типов взрывоопасных дронов являются важнейшей частью ее стратегии БПЛА аппаратов, взрывчатых веществ очень не хватает. Именно поэтому некоторые операторы дронов занялись сбором неразорвавшихся боеприпасов ВС РФ, чтобы извлечь из них взрывчатку.

"Это задача чревата опасностью, но нам нужны системы связи для этих дронов и нам нужны взрывчатые вещества. Нам их нужно много", – подчеркнул Мазевич.

Его слова подтвердил и Сергей Варакин, командир подразделения беспилотников 58-й бригады Украины, который назвал это "довольно давней проблемой".

"У нас уже давно не хватает взрывчатки. Это большой дефицит, и нам ее нужно много. Нам ее нужно в больших объемах", – сказал он.

Неделей ранее министр обороны Украины Рустам Умеров говорил о том, что наша страна может производить несколько миллионов беспилотников в год, и заверял, что мы не дадим РФ обойти нас в этом.

Он добавил, что Киев разработал "очень подробный и обширный" план, в котором будет изложено, как будут производиться беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и наземных роботов в течение следующих трех лет.

Однако главной проблемой на пути к реализации этих планов остается финансирование.

"Украина способна производить много вещей, и мы более креативны, чем русские. Нам нужна возможность создать место для этого производства и, конечно, финансирование", – отметил Варакин.

Вадим Мазевич добавил, что деньги позволят развивать различные концептуальные направления, а не только производственные направления.

В августе 2024-го Украина впервые объявила тендер на закупку FPV-дронов отечественного производства через электронную платформу Prozorro, чтобы дать возможность государству купить БпЛА по максимально выгодной цене, а разработчикам – увеличить свои доходы и нарастить производство.

Ранее Фокус писал, какие дроны "Дикие Шершни" создают для ВСУ. В штате в штате "Диких Шершней" около 25 инженеров, способных производить около 100 дронов в день.