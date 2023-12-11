Жена Влада Ямы показала как они отметили День рождения сына

Семья уже почти два года живет в Америке, где единственный сын Ямы уже успел пойти в школу и отмечает свой 8 год рождения

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Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала как они провели День рождения их сына в Америке. Видеоролик с празднований она опубликовала на своей странице в инстаграм .

"У нас вчера был праздник. Лео уже такой взрослый. Спасибо всем", — написала Лилия под видео.

На видеоролике видно, как семья Влад и Лилия вместе с сыном Леоном и приглашенными гостями отмечают день рождения мальчика в каком-то из комплексов у бассейна. В это время Леон (полное имя мальчика) сидит за столом и очевидно загадывает праздничное желание, ведь впереди него официант зажигает свечу на праздничном торте.

Влад Яма и его жена празднуют 8 лет своего единственного сына Фото: https://www.instagram.com/liliya_yama/

В это время счастливый и улыбающийся Влад Яма и его жена Лилия поют малышу праздничную песню "С Днем рождения". Судя по цифре на торте, мальчику исполнилось 8 лет.

Стоит отметить, что праздничный торт для мальчика выполнен в патриотических цветах. Торт облит голубым кремом, а сверху украшен желто-голубыми конфетами.

Если на видео на Леони нет наряда, ведь вероятнее всего, малыш только вышел из бассейна, то его звездные родители выбрали летние и легкие образы для этого празднования. Вот например, Влад Яма надел легкий костюм сафари цвета хаки, в то время как Лилия предпочла черный вареный джинсовый костюм — жилетка без рукавов и джинсы.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Влад Яма и его семья выехали за пределы государства и переехали жить в Америку. Вот уже почти два года семья успешно строит новую жизнь. Известно, что именно в Америке в прошлом году сын Влада Ямы пошел в школу.

Напомним, 7-летний сын хореографа Влада Ямы снялся в одном из американских фильмов.