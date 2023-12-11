Дружина Влада Ями показала, як вони відсвяткували день народження сина

Родина вже майже два роки живе в Америці, де єдиний син Ями вже встиг піти до школи та святкує свій 8 день народження.

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Дружина відомого українського хореографа Влада Ями Лілія показала, як вони провели день народження їхнього сина в Америці. Відеоролик зі святкувань вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

"У на вчора було свято. Лео вже такий дорослий. Дякуємо всім", — написала Лілія під відео.

На відеоролику видно, як родина, Влад і Лілія разом із сином Леоном, і запрошеними гостями свткують день народження хлопчика в якомусь із комплексів біля басейну. У цей час Леон (повне ім’я хлопчика) сидить за столом і вочевидь загадує святкове бажання, адже попереду нього офіціант запалює свічку на святковому торті.

Влад Яма та його дружина святкують 8 років свого єдиного сина Фото: https://www.instagram.com/liliya_yama/

У цей час щасливий і усміхнений Влад Яма та його дружина Лілія співають малюку святкову пісню "З Днем народження". Судячи з цифри на торті, хлопчику виповнилося 8 років.

Варто зазначити, що святковий торт для хлопчика виконаний у патріотичних кольорах. Торт облитий блакитним кремом, а зверху прикрашений жовто-блакитними цукерками.

Якщо на відео на Леоні немає вбрання, адже, ймовірніше за все, малюк тільки вийшов із басейну, то його зіркові батьки обрали літні та легкі образи для цього святкування. От наприклад, Влад Яма одягнув легкий костюм сафарі кольору хакі, тоді як Лілія надала перевагу чорному вареному джинсовому костюму — жилетка без рукавів і джинси.

Із початку повномасштабної війни в Україні Влад Яма та його родина виїхали за межі держави й переїхали жити в Америку. Ось уже майже два роки родина успішно будує нове життя. Відомо, що саме в Америці минулоріч син Влада Ями пішов до школи.

Нагадаємо, 7-річний син хореографа Влада Ями знявся в одному з американських фільмів.