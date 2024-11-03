Стрибав на Хелловін: Влад Яма став диджеєм на "російській вечірці" у клубі Чикаго (відео)

У клубі Petergof в Чикаго відбулась вечірка для святкування Хелловіну, на якій запускали російську музику для росіян. Диджеєм на тій вечірці міг бути українець Влад Яма.

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Українець Влад Яма відпрацював диджеєм на Хелловінській вечірці в Чикаго, влаштованій для росіян. На вечірці грала російська та іноземна музика, місце проведення — вечірній клуб для росіян. Разом з Владом працювали ще двоє диджеїв. Про "російську вечірку" в США розповіли у Telegram-каналі "Батальйон Монако", а участь Ями підтверджують кадри зі сторінки Instagram клубу Petergof Banquet Hall, де відбулось святкування.

Вдень 3 листопада у Telegram-каналі з'явився допис, у якому стверджувалось, що Яма розважав громадян РФ на вечірці на честь Хелловіну. Вечірка відбулась напередодні, 2 листопада, в Чикаго в США, вказав автор. Допис ілюструється кадрами, знятими невідомою жінкою. Вона повідомила, що відбувається "російська вечірка", і запропонувала подивитись, як це відбувається в Америці. Сусіднє відео — фрагмент Reels Влада Ями в Instagram (відео зникло через 24 год, тому його вже не відшукати). На відео бачимо автора — акаунт vladyama_official, назву закладу — Petergof Banquet Hall, прикрасу у вигляду гарбуза на Хелловін.

"Така робота", — написав Влад.

Влад Яма та вечірка на Хелловін - як росіяни розважаються в Чикаго Фото: Скриншот Влад Яма та вечірка на Хелловін - фрагмент рілз Фото: Скриншот

На сторінці Ями немає кадрів, які підтверджували б його участь у вечірці. Однак в акаунті нічного клубу шість днів тому, близько 26-27 жовтня, розміщено анонс "вечірки дебатів на Хелловін у нічному клубі Petergof". Вказано, що вечірка відбудеться 1 листопада. Вартість вхідного квитка — 500 дол. Також чітко видно Влада Яму, який стрибає за диджейським пультом.

"Це одна ніч на Хелловін, яку ви не хочете пропустити", — переконували організатори.

Диджеї — МЦ Станіславський та DJ ARSEN, а Влад Яма — "спеціальний гість", ідеться у анонсі клубу. Щодо Станіславського — то на його сторінці Facebook вказано, що він українець, випускник КТЕІ, ВНТУ та працівник Інституту публічної служби та управління Одеської політехніки. DJ ARSEN має сторінку в мережі ВКонтакте і є, ймовірно, росіянином. Якщо пролистати дописи клубу, то можна почути російських співаків, які там регулярно виступають.

Влад Яма та вечірка на Хелловін - анонс у російському клубі Фото: Скриншот

Зазначимо, хореограф та танцюрист Влад Яма — українець, який у перші дні вторгнення РФ виїхав за кордон та оселився в США, писав Фокус. Згідно з даними анонімних джерел ЗМІ, він начебто незаконно перетнув кордон України, але органи влади офіційно цього не підтверджували. Проживаючи в США, танцюрист рідко публікував розповіді про якісь деталі життя. Наприклад, у 2023 році написав, що брав участь у півмарафоні, також ділився враженнями, що в США спокійно і нічого не нагадує про війну.

Нагадуємо, в грудні 2023 року дружина Влада показала у мережі, які сім'я святкувала день народження сина Леона. У серпні 2024 року актор Віктор Гевко з серіалу "Одного разу під Полтавою" оцінив поведінку Ями з точки зору виїзду з країни.