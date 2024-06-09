Танці, шоу і стендапи: хто з українських артистів виїхав за кордон через війну (фото, відео)

Артисти, які виїхали за кордон, ведуть сторінки в соцмережах, розповідаючи про своє життя. Їхні співвітчизники далеко не завжди схвально відгукуються про втікачів.

Після вторгнення ЗС РФ в Україну чимало відомих людей узяли до рук зброю і стали на захист батьківщини від російських окупантів. Однак були й ті, хто, зробивши успішну кар'єру в нашій країні, з початком війни виїхав за кордон. УНІАН зібрав найвідоміших "довоєнних" артистів-чоловіків, які зараз не в Україні.

Влад Яма

Український хореограф, який був суддею телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL", виїхав з України 24 лютого 2024 року. Як пише видання, пізніше він розповідав, що в перші дні повномасштабного вторгнення був у Запорізькій області, де допомагав евакуюватися своїм батькам.

Влад Яма виїхав до США після нападу Росії на Україну Фото: vladyama_official

Свого часу ЗМІ з посиланням на інсайдерів писали про те, що хореограф нібито дав хабар за те, щоб його випустили за кордон.

У коментарях на сторінці Ями багато хто досі критикує хореографа за те, що він утік.

Яма не відповідає на хейт і критику, рідко з'являючись у мережі, але в пості від 19 лютого минулого року повідомив, що брав участь у напівмарафоні.

"Тут, у Сполучених Штатах, хочемо не тільки нагадати про війну в Україні, а й допомогти тим, хто від неї постраждав. Це мій перший особистий збір. Для дітей-спортсменів, які втратили батьків унаслідок воєнних дій. Ці маленькі герої живуть у спорт-інтернатах і продовжують тренуватися. Тож давайте разом задонатимо і купимо їм спортивне взуття!", — йдеться в публікації.

Хореограф взяв участь у півмарафоні Фото: vladyama_official

На запитання підписників про те, де він зараз і чим займається, Влад написав, що живе в Маямі, викладає в американських студіях і дає приватні майстер-класи.

Хореограф розповів, де живе і чим займається у США Фото: vladyama_official

Чи збирається він повертатися в Україну після війни, невідомо.

Потап

Олексій Потапенко, він же Потап, після початку війни, яка застала його і Настю Каменських в Іспанії, більшу частину часу проводить за кордоном. У лютому 2024 року артист повідомив, що летить до Колумбії для розвитку своєї кар'єри. Там він нібито планував познайомитися з місцевими зірками та попрацювати з ними. Пізніше Потап повідомив, що живе в Іспанії, а потім перебрався до Болгарії.

У вересні 2022 року він повернувся в Україну і під час інтерв'ю розповів, що разом із дружиною Настею Каменських побував у багатьох країнах — від Польщі до Латинської Америки. Репер запевняв, що його команда давала благодійні концерти, переказуючи гроші на потреби України. У жовтні того ж року він поділився, що рвався потрапити на фронт, проте батько сказав йому для початку записатися в ТРО.

У лютому 2023 року він потрапив у скандал, записавши пісню про волонтерів, і українців обурили рядки, де йдеться про дівчину, яка "ночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерила".

Зовсім недавно репер потрапив у новий скандал. У квітні в афіші, яка була оприлюднена на офіційному сайті організаторів, концерт Потапа в місті Оффенбах (Німеччина) анонсували як "RUSSIAN RETRO". Також на ній зазначено, що репер виконуватиме російськомовні хіти з репертуарів гуртів "Потап і Настя", "Время и Стекло", "Mozgi".

Пізніше Олексій відреагував на хейт і заявив, що афішу з ним не погоджували.

Останній гучний скандал Потапа — коментар з приводу померлої російської актриси Анастасії Заворотнюк. Олексій заявив, що нічого подібного він не говорив, а новина, поширена росЗМІ, — це ІПСО. Музикант також запевнив, що товаришував з актрисою. Незважаючи на спростування, на нього обрушилася маса гнівних коментарів.

Олександр Еллерт

Шоумен і гуморист, а також ексбойфренд акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт, який раніше писав жарти для "Кварталу 95", виїхав з України до США влітку 2022 року. Він брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності України в США, а потім вирішив не повертатися на батьківщину.

"Я офіційно покинув Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень і грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... жодного стосунку до мого перетину кордону не мають", — писав у своєму Instagram Еллерт.

Еллерт постійно виступає зі своїми стендапами за кордоном, причому проводить їх російською мовою, за що стабільно отримує хвилю критики на свою адресу.

Раніше Фокус писав, коли Олег Винник повернеться в Україну. З початку повномасштабного вторгнення артист жив за кордоном.