Потап розповів, де наразі перебуває (фото)

Музикант показав фото з аеропорту та розкрив країну, де працюватиме над створенням "нових суперхітів". Він прибув на батьківщину Малуми та Шакіри.

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Український репер Потап (Олексій Потапенко) розповів, де наразі перебуває. Подробицями своєї чергової подорожі музикант ділиться в Instagram.

Чоловік Насті Каменських показав фото з аеропорту та розкрив країну, де працюватиме над створенням "нових суперхітів".

"Лечу до Колумбії — країни, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, — справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", — розповів підписникам музикант.

Потап

Перед цим Потапенко відвідав Туреччину.

"Працюю в найкращій студії Стамбула", — розповів чоловік Насті Каменських.

Потап

Повномасштабну війну Потап та Настя Каменських зустріли в Іспанії. Наразі репер часто буває за кордоном, за його словами, з робочими питаннями. Співачка більше часу проводить в Україні, що спровокувало чутки про розрив пари, що самі знаменитості заперечують.

Наприкінці 2023 року Потап був в Україні та зустрівся із сином Андрієм від союзу з продюсеркою Іриною Горовою.

Потап із сином

Нагадаємо, Даша Астафʼєва розкрила деталі конфлікту з Потапом.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на чутки щодо їхнього з Потапом розлучення.