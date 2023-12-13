"Неприємно чути": Даша Астафʼєва розповіла про конфлікт з Потапом
Зокрема, артистка пригадала скандальну пісню репера про волонтерів.
Українська співачка та акторка Даша Астафʼєва розкрила нові деталі конфлікту з Потапом та іншими зірками, які виїхали за кордон. Про це артистка розповіла в новому інтервʼю OBOZ.UA.
Астафʼєва зізналася, що низка її знайомих сказали, що "обирають життя", виїхавши за кордон під час війни в Україні. Тим часом вони говорять, що сама співачка "обирає смерть".
"Війну виграють свідомі люди, які стоять до кінця, жертвують усім", — вважає Астафʼєва, додаючи, що ті ж зірки, маючи велику аудиторію, не проводять збори та самі не донатять.
Артистка зазначила, що наразі не на часі співати про "кохання-зітхання". І вона теж могла би подорожувати та проживати кожну мить на повну, проте важкі часи в Україні не дозволяють їй цього робити.
На запитання, чи має Астафʼєва на увазі Настю Каменських, яка нещодавно презентувала в Маямі нову іспаномовну пісню, вона прямо не відповіла.
"Про дуже багатьох зірок кажу в цьому контексті. Люди хочуть продовжувати йти шляхом, яким прямували до війни", — зазначила акторка.
А про Потапа Даша Астафʼєва висловилася окремо. Зокрема, про його скандальну пісню про волонтерів зі словами:
Ой мама, не питай
З ким була
І де ночі провела
Я була з хлопцями
Бійцями
Я волонтерила.
"Думаю, що кожній людині, яка жила у підвалі декілька місяців, просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя… Він мене, до речі, за критику заблокував. Я публічно казала і кажу: такі пісні неприємно чути навіть мені, хоча не вважаю себе якоюсь особливою волонтеркою. Але залишаюся в країні і роблю що можу", — розповіла артистка.
Нагадаємо, Потап показався в аеропорту Дубая та розповів, куди летить далі.
Також Фокус писав про допомогу Даші Астафʼєвої "на кухні" для ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.